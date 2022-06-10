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【龍宮使者】台灣東部太麻里海邊釣到長達6米、罕見「地震魚」 釣客對抗40分鐘才拉上岸

➤31歲台東釣客林奕帆說，9日下午2時許他在太麻里海邊灘釣時，忽然拉到大魚，經過40分鐘對抗，才將魚拉上岸。 ➤勒氏皇帶魚，又叫做龍宮使者、白龍王、龍王魚、鯡魚王、地震魚，嘉義漁民則稱皇帝魚。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/10 11:25
台東釣客林奕帆9日在太麻里海邊釣上一條約6公尺長的勒氏皇帶魚，魚類專 家何源興表示，這是罕見魚種，通常棲息在深海，且一般都只有3、4公尺...

台東釣客林奕帆9日在太麻里海邊釣上一條約6公尺長的勒氏皇帶魚，魚類專 家何源興表示，這是罕見魚種，通常棲息在深海，且一般都只有3、4公尺...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台東釣客林奕帆昨(9日) 在太麻里海邊釣上一條約6米長的勒氏皇帶魚，這種魚又稱地震魚、龍王魚。魚類專家何源興驚訝表示，會釣到這種魚相當罕見，尤其又長達6米。

【龍宮使者】台灣東部太麻里海邊釣到長達6米、罕見「地震魚」 釣客對抗40分鐘才拉上岸

台東釣客林奕帆9日在太麻里海邊釣上一條約6公尺長的勒氏皇帶魚，相當意外。（民眾提供）中央社

31歲林奕帆說，昨下午2時許他在太麻里海邊灘釣時，忽然拉到大魚，經過40分鐘對抗，才將魚拉上岸，他原以為是一般大魚，拉上海面時嚇一跳，「怎麼會是地震魚」，一旁釣客紛紛跑過來看，有人說「這未免太大隻了吧」，也有人問「最近是否有地震」。

林奕帆說，經他簡易丈量，這條地震魚長約6米，重達130公斤，大家爭相拍照後就現場支解帶回家。

農委會水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興接受表示，從照片來看這隻魚是勒氏皇帶魚，又叫做龍宮使者、白龍王、龍王魚、鯡魚王、地震魚，嘉義漁民則稱皇帝魚。

中央社引述何源興說，這是罕見魚種，通常棲息在深海，因生病才會被打上岸，很少被漁民釣上岸，他在台東30年還是第1次聽到是被釣上岸，且一般都只有3、4米長，這條竟然有6米長，很少見。

何源興表示，研判這條魚是健康的魚，因為一般生病的魚是不會吃餌，可能這幾天下雨海水混濁誤食魚餌，「我很想知道這名釣客是用什麼餌釣到的」；林奕帆告訴記者，他是用假餌釣到的。

根據台灣魚類資料庫資料，勒氏皇帶魚是大洋性中層巡游魚類，偶出現於近海及沿岸，生態習性不清楚；其棲息深度20至1000公尺，繁殖季節及幼魚期時會巡游至表層；主要攝食磷蝦（浮游性甲殼動物）、小型魚類及烏賊等。

皇帶魚又有地震魚之稱，因為漁民認為牠常於地震過後出現，是否受地震時海底擾動所驚嚇而游到淺海處，仍須驗證；是現今硬骨魚類中體長最長的魚種，最大體長可達8公尺左右，屬於罕見魚種。

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