Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣新竹縣政府徵求通報蟻窩位置　救傷站保育類穿山甲將斷糧　

農業處解釋，舉尾蟻是生態的重要一環，徵求舉尾蟻主要是因築巢在樹上，好找尋、方便取得也容易保存，所以請民眾切勿自行採摘，僅需協助通報位置即可

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/10 10:33
新竹縣農業處：舉尾蟻是生態的重要一環，徵求舉尾蟻主要是因築巢在樹上，好找尋、方便取得也容易保存，所以請民眾切勿自行採摘，僅需協助通報位置即...

新竹縣農業處：舉尾蟻是生態的重要一環，徵求舉尾蟻主要是因築巢在樹上，好找尋、方便取得也容易保存，所以請民眾切勿自行採摘，僅需協助通報位置即...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新竹縣政府9日發布訊息，該縣野生動物救傷站目前有2隻重傷保育類穿山甲住院救治中，待復原後會野放回山林，救治這段期間因每天需食用2顆大蟻窩，即將面臨「斷糧」危機，呼籲縣民協助尋找直徑25公分以上的舉尾蟻窩並通報農業處評估處置，勿自行採摘。

新竹縣農業處指出，今年4月至今已接到逾10起穿山甲救傷通報，大多為遭野狗咬傷，其中有1隻因為尾巴被完全咬斷、1隻遭咬傷造成多處鱗片脫落，傷勢嚴重而需要在野生動物救傷站住院治療2周以上。

不過穿山甲喜食的螞蟻，「原料」非常難以取得，加上住院中的2隻穿山甲為成體，每隻一天都需要吃掉1整顆蟻窩，用量龐大，雖然救傷站每天都會派人在園區內找尋大小合適的蟻窩，但近期都只找到小型蟻窩，並不適合採摘，導致救傷站的蟻窩存量告急，即將斷糧，因此得趕緊公開徵求鄉親「協助供餐」。

農業處說，民眾如果在容易抵達的地點，發現直徑達25公分以上的「舉尾蟻窩」時，先不要出手，可以趕緊傳訊息通報《新竹縣政府農業處》臉書粉絲專頁，縣府或救傷站會派人前往評估。

農業處解釋，舉尾蟻是生態的重要一環，徵求舉尾蟻主要是因築巢在樹上，好找尋、方便取得也容易保存，所以請民眾切勿自行採摘，僅需協助通報位置即可，縣府會派人評估後再視需求採摘，確保鄰近樹上仍有其他小型蟻窩，不會過度影響當地螞蟻族群。不過穿山甲只吃舉尾蟻可能會導致營養不均衡，救傷站會盡速救治傷口，待復原後讓穿山甲們回歸山林。

農業處指出，穿山甲為《野生動物保育法》規範之第二級保育類動物，是體表布滿鱗片、善挖掘、喜食蟻的哺乳類動物，生活在臺灣各地淺山區域，活躍於人為輕度擾動區域，如近山村落及農墾區，但因和人類活動區域大幅重疊且被訛傳具有藥效，加上因被犬隻攻擊、棲地受破壞及遭人為捕捉等多重因素，數量變得稀少。

農業處還說，每年除了領角鴞以外，最常被通報救傷的保育類動物就是穿山甲，但不是因為穿山甲數量很多，而是穿山甲和人類活動範圍高度重疊，且活動速度緩慢，若受驚嚇會原地蜷曲，而不是快速逃竄，所以常被野狗咬傷最外圍的尾巴、背部，或者遭人違法獵捕。民眾如果發現活動力正常且無外傷的穿山甲，切勿干擾或帶回家，但如果有新鮮外傷或活動力不佳的情況，請盡快通報縣府前往救援。

台灣新竹縣政府徵求通報蟻窩位置　救傷站保育類穿山甲將斷糧　

受傷穿山甲。（照片由新竹縣政府提供）

台灣新竹縣政府徵求通報蟻窩位置　救傷站保育類穿山甲將斷糧　

受傷穿山甲。（照片由新竹縣政府提供）
穿山甲
舉尾蟻窩
保育類動物
領角鴞
違法獵捕

相關新聞

打造農田生態！高雄農改場：試驗田區24個月有5種保育鳥類 逾25種天敵昆蟲出沒紀錄
打造農田生態！高雄農改場：試驗田區24個月有5種保育鳥類 逾25種天敵昆蟲出沒紀錄
2021/11/26 10:38
【防疫再鬆綁】北市動物園樹懶、穿山甲終可露臉！天文館、兒童新樂園無人數上限
【防疫再鬆綁】北市動物園樹懶、穿山甲終可露臉！天文館、兒童新樂園無人數上限
2021/11/05 20:52
見證台灣近24年穿山甲保育歷程 台北市動物園「穿胖」離世
見證台灣近24年穿山甲保育歷程 台北市動物園「穿胖」離世
2021/09/10 14:18
臺灣石虎三胞胎準備獨立！臺北動物園20日直播 大哥小妹參與野放訓練
臺灣石虎三胞胎準備獨立！臺北動物園20日直播 大哥小妹參與野放訓練
2021/07/19 16:05
瀕絕白犀牛自在玩泥巴　臺北動物園期盼誕下新成員
瀕絕白犀牛自在玩泥巴　臺北動物園期盼誕下新成員
2021/06/11 16:39

更新時間 : 2022-06-10 14:33 GMT+08:00

最受歡迎

台北第15期疫苗6/7開放預約　提供兒童BNT、莫德納　青少年第1、2劑　還有成人高端
台北第15期疫苗6/7開放預約　提供兒童BNT、莫德納　青少年第1、2劑　還有成人高端
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」
台鐵首推排骨便當造型「一卡通」9日開賣　台灣經典小美冰淇淋也將變身「悠遊卡」
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
台灣6/9新增72967確診•含72921本土及46例境外移入　陳時中：疫情呈下降趨勢
台灣6/9新增72967確診•含72921本土及46例境外移入　陳時中：疫情呈下降趨勢
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台灣「跟蹤騷擾防制法」6月正式上路　性別暴力、怪叔叔、恐怖情人退散！
台灣「跟蹤騷擾防制法」6月正式上路　性別暴力、怪叔叔、恐怖情人退散！
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
什麼是「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」？該如何預防？馬偕名醫黃瑽寧一次解析
什麼是「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」？該如何預防？馬偕名醫黃瑽寧一次解析