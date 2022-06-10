台灣新竹縣政府徵求通報蟻窩位置　救傷站保育類穿山甲將斷糧　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新竹縣政府9日發布訊息，該縣野生動物救傷站目前有2隻重傷保育類穿山甲住院救治中，待復原後會野放回山林，救治這段期間因每天需食用2顆大蟻窩，即將面臨「斷糧」危機，呼籲縣民協助尋找直徑25公分以上的舉尾蟻窩並通報農業處評估處置，勿自行採摘。

新竹縣農業處指出，今年4月至今已接到逾10起穿山甲救傷通報，大多為遭野狗咬傷，其中有1隻因為尾巴被完全咬斷、1隻遭咬傷造成多處鱗片脫落，傷勢嚴重而需要在野生動物救傷站住院治療2周以上。

不過穿山甲喜食的螞蟻，「原料」非常難以取得，加上住院中的2隻穿山甲為成體，每隻一天都需要吃掉1整顆蟻窩，用量龐大，雖然救傷站每天都會派人在園區內找尋大小合適的蟻窩，但近期都只找到小型蟻窩，並不適合採摘，導致救傷站的蟻窩存量告急，即將斷糧，因此得趕緊公開徵求鄉親「協助供餐」。

農業處說，民眾如果在容易抵達的地點，發現直徑達25公分以上的「舉尾蟻窩」時，先不要出手，可以趕緊傳訊息通報《新竹縣政府農業處》臉書粉絲專頁，縣府或救傷站會派人前往評估。

農業處解釋，舉尾蟻是生態的重要一環，徵求舉尾蟻主要是因築巢在樹上，好找尋、方便取得也容易保存，所以請民眾切勿自行採摘，僅需協助通報位置即可，縣府會派人評估後再視需求採摘，確保鄰近樹上仍有其他小型蟻窩，不會過度影響當地螞蟻族群。不過穿山甲只吃舉尾蟻可能會導致營養不均衡，救傷站會盡速救治傷口，待復原後讓穿山甲們回歸山林。

農業處指出，穿山甲為《野生動物保育法》規範之第二級保育類動物，是體表布滿鱗片、善挖掘、喜食蟻的哺乳類動物，生活在臺灣各地淺山區域，活躍於人為輕度擾動區域，如近山村落及農墾區，但因和人類活動區域大幅重疊且被訛傳具有藥效，加上因被犬隻攻擊、棲地受破壞及遭人為捕捉等多重因素，數量變得稀少。

農業處還說，每年除了領角鴞以外，最常被通報救傷的保育類動物就是穿山甲，但不是因為穿山甲數量很多，而是穿山甲和人類活動範圍高度重疊，且活動速度緩慢，若受驚嚇會原地蜷曲，而不是快速逃竄，所以常被野狗咬傷最外圍的尾巴、背部，或者遭人違法獵捕。民眾如果發現活動力正常且無外傷的穿山甲，切勿干擾或帶回家，但如果有新鮮外傷或活動力不佳的情況，請盡快通報縣府前往救援。

受傷穿山甲。（照片由新竹縣政府提供）

受傷穿山甲。（照片由新竹縣政府提供）