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柬埔寨擴建軍事基地 中國出資秀「鐵桿情誼」

雲壤海軍基地位於泰國灣，緊鄰南海，戰略位置不容小覷，美國盯緊了

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/10 10:20
中國出資柬埔寨雲壤軍事基地擴建案，2022年6月8日破土。（圖／美聯社）

中國出資柬埔寨雲壤軍事基地擴建案，2022年6月8日破土。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）擴建工程8日破土，這項計畫是由中國出資，加上媒體披露部分設施將供中國解放軍使用，美國表達嚴正關切，中柬雙方則四兩撥千金，駁斥了相關傳言。

綜合美聯社CNN報導，雲壤基地位於柬埔寨南端，扼泰國灣（Gulf of Thailand），緊鄰南海，具重要戰略意義，無怪乎西方國家對中國的角色放大檢視，盯緊其軍事動作。

軍港擴建預計需時兩年，內容包括打造一座供船隻維修的乾船塢，擴建碼頭，建一所醫院，一個工作坊，和一處接待中心。為了化解外界疑慮，柬埔寨邀請包括美方在內的外賓前往參觀，展現坦蕩蕩、「什麼都沒有」的態度。國防部長狄班（Tea Banh）稱，基地擴建後仍只能容5,000公噸排水量的船舶入港。

據傳柬埔寨專制政權總理洪森（Hun Sen）是於2019年批准中國使用雲壤基地之權利，然而他始終否認此說，強調柬國憲法禁止外國建造軍事設施。中國駐柬埔寨大使王文天稱這項擴建合作案見證了雙方的「鐵桿情誼」。

華盛頓郵報6日報導，西方官員透露，中國正秘密在雲壤基地北部區域打造供自家海軍專用設施。中柬都強力駁斥相關「毫無根據」的說詞，批美方散播惡意謠言，攻訐威嚇柬埔寨。

目前中國對外公開的海外軍事基地僅有一座，位於非洲東北部亞丁灣西岸的吉布地共和國，但外界多半相信解放軍正積極擴大海外軍事網絡，雖並不使用「基地」一詞。

北京近來與南太平洋索羅門群島簽署了安全協議，即引發各界關注，深怕其軍事勢力伸入太平洋，而外交部長王毅上個月率團出訪南太平洋各島國，目的顯然不單純。

延伸閱讀：
中國外長出訪南太平洋拉攏島國 打著什麼算盤？

柬埔寨擴建軍事基地 中國出資秀「鐵桿情誼」
柬埔寨雲壤軍事基地衛星空拍（圖／美聯社）
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