台灣屏風山興建山屋供庇護　人力揹負建材740次終完工

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）太魯閣國家公園境內的屏風山，因沿途地形難度素有中橫四辣之首的稱號，內政部表示，為降低意外的發生及提供山友舒適的休憩環境，自2019年起規劃興建避難山屋，採用人力揹負740次的方式，將總重量約18.5噸建材運輸上山，終於今（2022）年1月開放申請使用。

內政部表示，山屋興建須克服各式各樣的挑戰，呼籲山友愛惜並持續守護國家公園珍貴生態景觀與設施。

內政部提到，過去屏風山登山路徑上並無山屋，山友必須自備營帳或挑戰一日單攻往返的方式進行攀登，加上山徑升降落差大等大自然潛藏的風險，導致山域意外事件頻傳。

為改善此情形，營建署選定海拔約2,050公尺，距中橫登山口約6.3公里，單趟步行約需5小時的屏風松針營地，興建可容納32人，包含生態廁所、休憩與交誼等空間的避難山屋，由於受到地形環境的限制，建材搬運雖經新闢路徑閃避崩塌陡峭地形，部分路段仍須沿濕滑山壁而行，施工難度相當高，加上疫情與天候等因素，工程歷經7次流標，才找到具相關經驗、專業能力與意願的廠商興建，並於去(2021)年底竣工。

內政部指出，國家公園身負自然保育的責任，屏風避難山屋的興建，以「永續」為理念核心，透過低碳排放、構材回收再利用、機能空間模組化等設計概念，使用國產無塗裝杉木及鍍鋅方管構造，取其輕量且易於組裝保養維修的優點，便於後續管理與維護；並設有乾濕分離的生態廁所1座，利用含分解菌種的木屑或腐質土與糞便充分混合促進分解，也不需額外沖水或添加化學藥劑，以減少環境衝擊。

內政部表示，國內登山健行的風氣越來越興盛，營建署從2019年起推動「國家公園山屋整體改善計畫」，預計在2024年底完成30座山屋整建改善，其中含既有山屋整建19座及新建11座。

生態廁所。（照片由內政部提供）

高山協作揹負山屋建材。（照片由內政部提供）