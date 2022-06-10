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〈時評〉朱立倫明確表達「親美反共」 國民黨將面臨黨內、中共雙重夾擊

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/06/10 09:57
美東時間6月6日, 國民黨主席朱立倫（立者）走訪華府美京中華會館，與當地僑領交流。中央社

美東時間6月6日, 國民黨主席朱立倫（立者）走訪華府美京中華會館，與當地僑領交流。中央社

國民黨主席朱立倫這次訪問美國，談話有兩個重點，一個是提出「親美反共」的立場，一個是強調「九二共識是沒有共識的共識」，朱立倫刻意講了美方想聽到的話術，但國民黨和朱立倫的挑戰，將在他回國後才會正式開始，包括來自黨內深藍人士和中共方面的壓力。

朱立倫訪美期間，回答當地美學者、媒體提問時表示，國民黨建黨百年來一直與美國關係親密，是「親美」政黨，並反對共產主義，與中國共產黨維持價值與制度的競爭關係。

朱立倫明確表達「親美反共」的立場，但他出任國民黨魁時，在回應對岸領導人習近平賀電時，也提及希望國共兩黨能在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加强交流合作。這是國民黨要聯合共產黨，反對台灣獨立。可見，朱立倫和多數政客一樣，只是見人說人話、見鬼說鬼話。

此外，朱立倫在美國演講時，並未主動提到「九二共識」，同樣是被動回應媒體提問，才說「九二共識是沒有共識的共識，與美國的一個中國政策一樣，是一種創造性模糊」。

這番話，某種程度也是迎合美國口味，像是美國在美中台關係上，長期以來刻意保持戰略模糊，但相對地，這形同對「九二共識」持保留態度，畢竟，這已比馬英九執政時期堅持「九二共識」的論述更為倒退。中國官媒、環球時報前總編輯胡錫進稱國民黨是「百年爛黨」，淪為「小民進黨」，最終泡沫化。

中國國台辦也不客氣諷刺朱立倫，除了聲稱雙方函電往來皆清晰表明堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，「白紙黑字清清楚楚」，且在「九二共識」基礎上，還要求朱立倫「要保持頭腦清醒」，放遠眼光並站在歷史正確的一邊。

由於朱立倫訪美時，陪同人士主要是副主席夏立言，以及國際事務部主任黃介正等人為主，他們雖然了解對美工作，卻也因此較不看重中共的反應。中共目前已經說了重話，朱立倫在訪美行結束後，勢必要透過管道、向對岸提出解釋。至於接下來登場的國共論壇，朱立倫和國民黨要以何種形式參與，將是觀察兩黨關係的重要指標。

另方面，前任主席江啟臣剛上任時，曾經有段時間不提「九二共識」，結果引來黨內大老的批評和圍剿，甚至連馬英九都有意見，朱立倫這次訪美，雖未否認「九二共識」，但其說法存在對「九二共識」的弱化，也等於是修改國民黨原本對「九二共識」的共識，恐怕黨內又會再掀起另一場風暴。
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