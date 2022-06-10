〈時評〉朱立倫明確表達「親美反共」 國民黨將面臨黨內、中共雙重夾擊

國民黨主席朱立倫這次訪問美國，談話有兩個重點，一個是提出「 親美反共」的立場，一個是強調「九二共識是沒有共識的共識」， 朱立倫刻意講了美方想聽到的話術，但國民黨和朱立倫的挑戰， 將在他回國後才會正式開始， 包括來自黨內深藍人士和中共方面的壓力。

朱立倫訪美期間，回答當地美學者、媒體提問時表示， 國民黨建黨百年來一直與美國關係親密，是「親美」政黨， 並反對共產主義，與中國共產黨維持價值與制度的競爭關係。

朱立倫明確表達「親美反共」的立場，但他出任國民黨魁時， 在回應對岸領導人習近平賀電時，也提及希望國共兩黨能在「 九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合， 加强交流合作。這是國民黨要聯合共產黨，反對台灣獨立。可見， 朱立倫和多數政客一樣，只是見人說人話、見鬼說鬼話。

此外，朱立倫在美國演講時，並未主動提到「九二共識」， 同樣是被動回應媒體提問，才說「九二共識是沒有共識的共識， 與美國的一個中國政策一樣，是一種創造性模糊」。

這番話，某種程度也是迎合美國口味，像是美國在美中台關係上， 長期以來刻意保持戰略模糊，但相對地，這形同對「九二共識」 持保留態度，畢竟，這已比馬英九執政時期堅持「九二共識」 的論述更為倒退。中國官媒、環球時報前總編輯胡錫進稱國民黨是「 百年爛黨」，淪為「小民進黨」，最終泡沫化。

中國國台辦也不客氣諷刺朱立倫， 除了聲稱雙方函電往來皆清晰表明堅持一個中國原則、 追求國家統一的立場和態度，「白紙黑字清清楚楚」，且在「 九二共識」基礎上，還要求朱立倫「要保持頭腦清醒」， 放遠眼光並站在歷史正確的一邊。

由於朱立倫訪美時，陪同人士主要是副主席夏立言， 以及國際事務部主任黃介正等人為主，他們雖然了解對美工作， 卻也因此較不看重中共的反應。中共目前已經說了重話， 朱立倫在訪美行結束後，勢必要透過管道、向對岸提出解釋。 至於接下來登場的國共論壇，朱立倫和國民黨要以何種形式參與， 將是觀察兩黨關係的重要指標。

另方面，前任主席江啟臣剛上任時，曾經有段時間不提「九二共識」 ，結果引來黨內大老的批評和圍剿，甚至連馬英九都有意見， 朱立倫這次訪美，雖未否認「九二共識」，但其說法存在對「 九二共識」的弱化，也等於是修改國民黨原本對「九二共識」 的共識，恐怕黨內又會再掀起另一場風暴。