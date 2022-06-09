香格里拉對話10日登場 聚焦台灣議題、俄烏戰爭

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）亞洲年度重量級安全會議「香格里拉對話」明（10）日將於新加坡召開，儘管美、中有共識討論管控分歧，外界預測雙方仍將在為期兩日的會議中，就台海問題與俄烏戰爭等議題相互攻訐。

《路透社》報導，「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）自2002年起由英國智庫國際戰略研究所（The International Institute for Strategic Studies，IISS）主辦，廣邀來自全球28國最高層級軍事官員、外交官和武器製造商參加。今年會議於本月10至12日舉行，這也是自2019年疫情爆發以來首度召開。

報導指出，今年美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長魏鳳和的會面，是拜登政府執政以來首遭面對面會議，台灣議題將成焦點所在。有鑒於近幾個月美中關係緊繃，兩位國防部長接著很可能利用週末各自發表演說的機會，重申兩國對亞太地區的承諾，並隔空過招。

據一名美國高階官員透露，美方預期美中防長會談「將主要聚焦於如何管理在區域和全球議題上的競爭」，而中國媒體則宣稱，北京將利用這次對話機會討論與美國合作。

報導引述IISS的中國國防政策與軍事現代化高級研究員溫玫雅（Meia Nouwens）指出，今年的關鍵議題，「不可避免將是美中的競爭關係」，她表示因解放軍持續現代化，加上過去2年中國表現出的獨斷態度，因此再次出現迫切感。

此外，上演百日的俄烏戰爭將成論壇焦點，主辦單位表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將透過視訊發表演說。消息人士則透露，烏國將派代表團參加會議，俄方則將缺席。

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江分析，美方將藉由會談批評中俄戰略夥伴關係，中國則將捍衛與俄國關係，並為在烏克蘭事件上採取的立場和政策進行辯護。

前美國國防部高階官員柯伯吉（Elbridge Colby）則指出，美國將中國描繪成巨大的、嚴重的威脅，卻將大部分注意力與資源投注在歐洲，他提醒，美國必須言行一致。