跟外國人約會很危險？中國海報籲警惕間諜 舉報最高得10萬人民幣

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國上海、北京出現一張漫畫海報，標題是「危險的愛情」，其中訴說一名女子愛上在中國的外國人，結果對方是間諜，女子事後遭警方盤查等內容，並指出現在舉報妨害國家安全最高可得10萬人民幣。

CNN指出，中國領導人習近平在2016年向政府官員表示，「我們必須確保國家安全是為了全體人民，也必須由全體人民來達成，動員全黨全社會的力量，凝聚強大力量維護國家安全。」而這張「危險的戀愛」海報就是在當時的各大城市張貼。

根據中國政府，這張海報的女子在公務機關工作，而整個漫畫旨在警告年輕女性公務員不要與英俊的外國人約會——以免她們愛上潛在的詹姆士龐德。

大約在同一時間，一份非正式通知在社群媒體上廣為流傳，內容列出了發現潛在間諜的方法，包含外國記者、傳教士和非政府組織工作人員都被認定為可能的嫌疑人。 其中也指出「工作模糊、頭銜多、錢多的人」、「在許多國家留學的人」和「經常去某個地方認識其他人的人」也可能是間諜。

這些「反間諜」的宣傳活動不僅引起了社會對住在中國的外國人的疑慮，政府批評者、社會活動家、律師、記者、女權主義者和其他認為「國家安全」定義太過模糊的人，也都遭到抨擊，導致在社群媒體上，自由主義評論者經常被民族主義者指責為國家的叛徒。

CNN報導，中國為舉報危害國家安全的人提供最高10萬元人民幣（約44萬台幣）的現金獎勵，北京當局正在加強長達數年的行動，以清除他們認為日益嚴重的外國間諜活動和「敵對勢力」。

根據中國國家安全部門週一發布的規定，現金獎勵根據舉報的價值分為四個級別，從不到1萬元人民幣（約4萬4千元台幣）到超過10萬元不等。舉報需具體說明所涉及的人員或行為，並且是當局需要的新資訊，民眾可以親自、線上、郵寄或通過國家安全熱線進行舉報，管道相當多元、方便。