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公衛危機一波接一波 新加坡登革熱大爆發釀「緊急事件」

氣候變遷導致未來高溫高濕情況只會更多，衝擊地區更廣，災情更大

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/09 17:58
（圖／Getty Images）

（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新加坡正遭逢罕見登革熱大爆發，專家憂心，隨著暖化加劇，天氣益發潮濕悶熱，未來這類疫情恐怕益加頻繁，對熱帶國家乃至全世界，都是一記震耳欲聾的警鐘。

CNN報導，還不到6月，新加坡就已通報了11,000起登革熱案例，比2021年全年度的5,258例還多得多，而以往6月才是星國進入登革熱高峰期之始，此一趨勢不免令人擔憂，官員已將之視為「緊急事件」。

登革熱是由埃及斑蚊傳播，症狀包括高燒、頭痛、肌肉痠痛，嚴重者甚至會出血、呼吸困難、器官衰竭、死亡。多數雖屬輕症，卻非無須在意的疾病。

氣候變遷使各地愈來愈易遭極端天氣襲擊，熱浪更長、暴雨更狂，成了病媒蚊的溫床。根據WHO今年1月的登革熱報告，此病已現身全球一百餘國，過去半世紀以來案例激增了30倍。

2019年，全球通報了520萬起登革熱病例。病毒橫掃亞洲，菲律賓數百死，數百萬人處於風險之下，全國宣告進入登革熱大流行。孟加拉醫院人滿為患，阿富汗則是於當年加入了疫區之列。新加坡是於2020年出現史上最嚴重疫情，共35,315例、28死。

新加坡衛生單位透露，目前醫院急診室已湧現病例，仍在可控範圍，但高峰才要開始，今年病例數恐怕又要創紀錄。除了濕熱天氣，這波猛爆疫情也與新的病毒突變株有關。然而，變異株不論，氣候模組研究已顯示，未來全球蚊子肆虐區域將擴大、登革熱流行季也將拉長。

星國氣象單位表示，東南亞國家升溫速度是全球的兩倍，若溫室氣體排放量持續上升，到了2100年，單日最高溫恐來到攝氏37度。

官員嘆，儘管有著先進醫療衛生基礎設施與服務，每年投入數千萬美元於登革熱防治，進行鋪天蓋地的清消工作，「新加坡能做的也就這麼多。」官方只能呼籲民眾多加留意環境清潔，每週至少一次排除家中積水。

隨著地球發燒，蚊子只會愈來愈猖狂，透過病媒蚊傳染的登革熱、茲卡病毒、屈公病等疫病，只怕愈來愈難防。
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