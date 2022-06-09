北富銀推出「預見信福」預開型信託　創新「定額月存」機制為理想退休生活預做準備

因應高齡化及少子化社會的來臨，金管會自2020年推動「信託 2.0」以來，台北富邦銀行積極響應主管機關政策， 發展全方位的信託服務，現更推出「預見信福」預開型信託專案， 無資產門檻限制，且可協助民眾透過「定額月存」 的方式預先規劃理想退休生活，7月底前簽約可享0元簽約費、 資產累積期0元信管費、信託給付期0.2%信管年費率的優惠。

面對2025年台灣即將邁入超高齡社會， 民眾究竟需要準備多少退休金才足夠？ 2021年國人平均壽命為81.3歲，而根據勞動部2021年「 勞工生活及就業狀況調查」發現，勞工預計退休年齡平均為61.3 歲，換言之，一般民眾退休後平均將有20年沒有工作收入。 若依主計處統計每人每月消費支出平均為新台幣23,262元， 換算起來退休民眾平均至少需要新台幣558萬元的基本開銷， 尚不包含大型醫療支出以及通膨物價上漲的影響， 僅靠退休金已不足以支付退休後生活需求。

北富銀建議民眾可運用「預見信福」 預開型信託為退休生活預做準備。 預開型信託鼓勵民眾預先成立信託，透過信託累積退休資金， 並事先約定信託資金的用途或信託給付啟動的時間點， 在信託給付啟動前，民眾亦享有較低的信管年費率。北富銀繼202 1年推出「信託數位化託管機制—安心知付功能」， 方便委託人及監察人透過網行銀即時掌握信託資產及用途，「 預見信福」預開型信託服務更搭配「定額月存」新機制， 客戶可以於簽訂信託契約時， 約定從北富銀的一般活存帳戶每月定期扣款至信託帳戶， 協助客戶自動且有紀律的存入資金，這筆資金可搭配理財規劃， 讓信託資產持續增值；與此同時， 委託人亦可預先約定資產給付原則，除了可確保信託資產專款專用， 按委託人意願進行給付之外，亦可確保信託資產的獨立性與安全性， 讓退休生活更有保障。

「預見信福」提供了非常友善的分段收費模式， 當委託人簽訂信託服務合約、轉入信託資金，即進入「資產累積期」 ，此時可透過多元資產配置和理財規劃持續累積資產， 信管年費率為信託資產的0.15%，7月底前簽約，北富銀還提供 0元信管費的優惠；而當信託啟動給付功能，即進入「信託給付期」 ，信託帳戶開始依約定撥款給付每月生活費、安養費、醫療費或教育 等固定支出，此時的信管年費率則為信託資產的0.2%。藉由「 預見信福」提供定額月存的方式， 兼具參與門檻低以及分段收費的特色，北富銀希望能翻轉「 有錢才能信託」的刻板印象，讓信託服務更親民與便民。

北富銀長期投入友善金融的服務， 致力將信託服務打造成為國人退休旅程的標準配備， 以期發揮金融安全、穩定的力量， 在持續深耕與結合數位科技的發展之下， 北富銀信託業務持續穩健成長，截至2022年4月底， 北富銀安養信託的資產規模年成長已達30%。 隨著超高齡社會即將到來，北富銀認為， 過好人生下半場是每個人都必須面對的重要課題， 理想的退休生活有賴預先準備、詳細規劃， 民眾可運用預開型信託服務儲存和管理退休金，透過有紀律、 持續性的累積，為未來退休生活做足完善準備。

「預見信福」請參閱：https://www.fubon. com/banking/event/hot/pre_ trust/index.html

※風險警語及注意事項：本行不擔保信託業務之管理或運用績效， 委託人或受益人應自負盈虧。信託財產經運用於存款以外標的者， 不受存款保險之保障。