夏季綠寶石 新北筍王出爐

9日舉辦2022新北市綠竹筍聯合評鑑比賽， 各區筍農屏息等待，希望拔得頭籌，爭取總冠軍頭銜。冠軍由五股區 綠竹筍栽培達人陳廣益奪得，參賽樣品內外兼具，外觀「白、彎、 矮、肥」是優質筍象徵，且外觀色澤評分更是達滿分， 獲得評審們一致認同。綠竹筍口感清爽脆口，是夏季料理聖品， 也被稱為食材界中的綠寶石。

新北市為全台綠竹筍最大產區，端午節開始進入盛產， 直到9月進入尾聲。為讓筍農相互觀摩學習， 市府每年特別輔導在地農會於產季之初辦理評鑑比賽， 參賽農友必須將當天採收的鮮筍送至會場，經過外觀、色澤、 柔嫩度及糖度等一系列項目嚴格評比後，最高分者獲得筍王稱號。 今年「新北市綠竹筍聯合評鑑比賽」共計16產區、86位筍農參賽 ，規模是歷年之最， 每個參賽者都積極挑選自家最頂級的上筍來角逐，由五股區陳廣益獲 選「新北筍王」及美筍王，另甜筍王則由泰山區陳黃條獲得， 各個都實至名歸。

新北筍王及美筍王陳廣益，同時也是五股區農會常務監事，於評鑑當 下得知自己獲得雙冠王的殊榮，既開心又意外地表示，從來沒有想過 自己能得獎。他謙虛地說，今年竹筍品質都很好，只是自己運氣比較 好，藉由過去參加評鑑的經驗以及自己獨特眼光，萬中選一挑出參賽 筍。另外在種植上，農業局過往也補助農會攪筍機，把老舊竹子攪碎 作為有機肥重新回歸土地，讓土壤變得鬆軟，使長出來的竹筍品質更 佳。

改良場評審劉廣泉副研究員說明， 其實評鑑準則也可以應用在市售挑選優質筍的訣竅，只要記得「 白富美」三字訣，人人都可以成為挑筍達人。「白」是指切口平整、 筍肉色澤潔白；「富」是筍肉厚實度，底部肥大， 筍肉的比例就比較多；「美」從外觀型態觀察， 筍型彎曲無病斑且筍尖端沒有出菁變綠， 滿足上述要件就是美味的保證。

新北市農業局表示，本年度評鑑賽會嚴格執行農藥抽檢， 樣品全數合格，民眾可以安心購買，另7月2日、 3日在台北希望廣場有新北綠竹筍展售會， 想一品冠軍筍的民眾千萬別錯過。詳細購買資訊可上「 新北綠竹筍e易購」平台，或於上班時間洽產區農會：五股區農會( 02-2291-4060)、八里區農會(02-2610- 2996)、三峽區農會(02-2671-1002)。

照片由新北市政府農業局提供