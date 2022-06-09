台灣本位研究走向世界 荷商出版台灣百科全書

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）讓世界看見台灣！荷蘭學術出版商博睿將集結在地研究心血，將出版台灣百科全書。該書以台灣視野出發，擺脫中國觀點立基的束縛，向世界展現台灣聲音。全書數位版預計今年11月推出，紙本將在明年秋天出版。

創立於1683年的老牌荷蘭出版商博睿（Brill），主要出版學術期刊、學術文獻及研究，3年前計畫出版台灣研究手冊未果，遂於2020年9月委請中研院社研究所特聘研究員蕭新煌任總編輯，主持出版學術級的台灣百科全書。

蕭新煌向中央社表示，首次有國際級出版商願出版有關台灣的百科全書，也反映台灣研究興起、成果累積以及30載的推動，讓世界注意到台灣研究的重要性。

蕭新煌進一步指出，台灣百科全書橫跨14個領域，包含國際關係、政治、社會學、歷史、原住民、語言、文學、紀錄片、性別及女性、考古、媒體研究、宗教、電影及音樂，每個領域由1位副編輯主持，並網羅百位過去10到20年在台灣研究社群活躍且重要的人物撰寫內容。

「台灣研究與研究台灣不同」，蕭新煌強調，誰都能研究台灣，但觀點不會一樣，台灣百科全書會以「台灣角度」出發，從台灣本位觀點、立場、視野來看台灣，擺脫以中國觀點研究台灣的束縛，也希望台灣學術研究能為台灣正名及發聲。

蕭新煌表示，台灣百科全書目前已有6百多條條目，將確實的呈現研究成果，本書不會以深奧研究型形式呈現，內容不會有爭議，也不會引經據典，每條條目可能短則千字、長則4到5千字。

蕭新煌表示，他允諾擔任總編輯，是因為他認為「這是一件對的事情」，台灣的經歷有其獨特性，早期是借用西方研究科學來研究台灣、幫台灣研究理論化，但近年都認為從台灣經驗發展的結論及觀點可以建立、建構台灣理論，未來希望能建立台灣本位的台灣理論。

今年6月，蕭新煌將在西雅圖舉行的台灣研究世界大會上，公布網路版進行宣傳，預計明年底前秋天會出版紙本。