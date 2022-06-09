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台灣司法院：首輪實務模擬法庭參與民眾 肯定國民法官制度

司法院會根據調查結果，持續審慎規劃配套措施與法規研擬，為國民法官制度的順利實施，做好最完善的準備。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/09 15:42
照片由司法院提供

照片由司法院提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國民法官制度將於2023年施行，司法院今(9)日公布第一輪次實務模擬法庭中，民眾參加選任程序或全程參與審判、作出判決前後，對於整體制度的觀感、滿意度及真實想法。司法院表示，將根據調查結果，持續規劃配套措施與法規研擬，為國民法官制度做好完善準備。

國民法官制度將於2023年1月施行，司法院今日召開「實務模擬法庭國民法官體驗式問卷調查發布記者會」，由刑事廳廳長彭幸鳴主持，她並表示，在「實際參與者體驗與評價」部分，參與民眾的參與審判經驗，包括整體與個別程度的滿意度，以及對法官、檢察官、辯護人或律師的看法，大多持正面評價；且參與程序越深入，整體評價越高。

民眾參與審判與否，也與司法審判的信賴及對於國民法官制度的認同呈現正相關。問卷結果顯示，民眾在參與「前」對司法審判「非常信賴」僅17.71%，在全程參與審判「後」，提升至51.97%；且在全程參與後，表達「強烈參與意願」者提高至7成1以上，顯示民眾在實質參與後，對於國民法官制度有高度的肯定與支持。

彭幸鳴指出，民眾的肯定，是對制度推動的莫大鼓舞，民眾的擔憂，則是司法院必須認真面對的課題，司法院會根據調查結果，持續審慎規劃配套措施與法規研擬，為國民法官制度的順利實施，做好最完善的準備。

司法院表示，第一輪次問卷調查期間為2020年9月1日至2022年1月14日止，由全國22所法院辦理的55場實務模擬法庭〈體驗式問卷調查〉的統計結果，調查對象包括接獲各地方法院通知到場參與選任程序民眾計1,881人，其中獲選任為國民法官、備位國民法官者共471人；到場參與選任而未獲選任者共1,410人。
司法院
國民法官

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