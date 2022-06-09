【孩童確診後6週很關鍵】台灣第2例MIS-C個案、連7天高燒40度　指揮中心：打1劑疫苗可降9成風險

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國內今天(9日) 新增COVID-19本土病例又降至8萬以下，但新增死亡及中重症人數雙創新高，今天還新增1例青少年死亡個案，及出現第2例MIS-C個案的5歲男童，連續1週燒到40度。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中宣布，今天新增7萬2921例本土個案，確診個案新增中重症575例（中症384例、重症191例），其中211例死亡；另新增46例境外移入病例。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增本土病例死亡個案年齡介於10多歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中197例有慢性病史、137例未打滿3劑疫苗，83例無接種任何一劑疫苗，年齡超過80歲有126人(如上圖) 。

6月9日新增死亡COVID-19確診個案表 (超連結)

值得注意的是今天最年輕的死者為1名17歲男性少年，羅一鈞表示，個案本身有神經系統疾病，曾接種2劑疫苗、第2劑在5月接種，5月30日出現咳嗽痰多、呼吸困難、嗜睡、意識不清等狀況，送至急診時已出現血氧及血壓偏低症狀，採檢PCR為陽性，在急診插管使用呼吸器，收治加護病房，診斷有肺炎合併呼吸窘迫狀況。

這名少年雖使用免疫球蛋白、瑞德西韋、類固醇等藥物治療，但仍併發敗血性休克、多重器官損傷，不幸在6月1日過世，發病到死亡僅短短2天(14:09:09) 。

羅一鈞說，據統計，國內青少年重症迄今累計4人，包括3例肺炎及1例心肌炎，其中2例死亡。

今天沒有兒童死亡個案，但新增1例「孩童多系統炎症徵候群」（MIS-C）確診重症病例，是國內第2例MIS-C個案。

羅一鈞說明，個案為5歲男童，沒有慢性病史，4月30日確診 (14:10:10 ) ，當時曾有發燒、腹痛、嘔吐等症狀，順利康復解除隔離，直到5月26日再度發燒，出現噁心、嘔吐、腹瀉、結膜紅等症狀。

他說，男童在診所就醫服用退燒藥後，仍每天持續高燒攝氏40度，6月2日轉至醫院就醫，發現結膜充血、腹痛、發炎指數升高，且超音波顯示心臟冠狀動脈擴大，緊急住院使用免疫球蛋白等藥物治療，所幸病況好轉，6月7日已出院。

羅一鈞提醒家長們，及時辨認與及時就醫相當重要，必須特別注意小朋友在確診後六周內的相關症狀 (如下圖) 。

根據指揮中心統計，今年1月至6月8日，本土輕症、無症狀個案累計258萬4370例、占99.67%，中症累計5451例、占0.21%，重症累計3188例、占0.12%。