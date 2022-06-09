獲頒大綬卿雲勳章 葛里歐：助台反抗壓迫者、促進台灣自由

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台法關係在再深化！總統蔡英文今（9）日頒授法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐「大綬卿雲勳章」，表彰其為台法關係的努力和貢獻。葛里歐表示，這份崇高的榮譽讓他備感榮幸，也讓他更有義務在任何地方及情況下捍衛台灣。

蔡英文於致詞歡迎訪團到來，並表示過去數年，台法國會交流突飛猛進，去年法國參、眾兩院創造多項友台紀錄，除了分別通過友台決議案，兩院的友台小組主席，也陸續率團訪問我國。她認為，訪賓此次來訪，再次展現法國國會對台灣的重視，也代表台法雙邊關係的重大意義。

蔡英文感謝法國在上月世衛大會為我國發聲，以及葛里歐（Joël Guerriau）致函世衛的譚德塞幹事長，重申法國304位參議員支持台灣參與WHA，展現出力挺台灣的情誼。今日透過頒贈「大綬卿雲勳章」，感謝葛里歐副主席為台法關係的努力和貢獻，並期待，未來雙邊在各領域能夠持續深化合作。

此外，蔡英文也提及，歐盟於法國擔任輪值主席期間，在2月通過《歐洲晶片法案》，強調台灣先進的晶片技術以及共同合作意願。上週剛舉行的「台歐盟經貿對話會議」，也首次提升到部長級對話，在半導體晶片和離岸風電產業合作有深入交流，是深化雙方經濟夥伴關係的重大里程碑。

蔡英文表示，今年初我國提出的「強化歐洲鏈結計畫」，就是期待加速推動台灣和歐盟洽簽「雙邊投資協定」，共同打造具有韌性的供應鏈體系。

獲頒勳章的葛里歐於致詞表示，二度到訪台灣備感親切，覺得台灣為第二故鄉，這份崇高的榮譽讓他備感榮幸，也讓他更有義務在任何地方及情況下捍衛台灣。

葛里歐隨後指出，駐法國大使吳志中說服他們為台灣謀福利的決心，也因為吳志中及台灣同仁顏嘉良先生，讓他們相信為台灣保持動員的必要性，所以他們才會持續且致力地為台灣採取行動，並參與許多有助於捍衛台灣利益的行動。

葛里歐分享，台灣在他們眼中堪稱楷模，台灣對民主價值的堅定承諾，以及具有的經濟和工業實力，使之成為亞洲表現最優異的國家之一。儘管被某些大國孤立於國際組織之外，依然與世界分享多領域專業知識。此外，台灣也多次證明自己是區域穩定的中流砥柱，耐力與韌性令人欽佩。去年他與友台小組李察（Alain Richard）主席共同起草的一項友台決議案獲得法國議院支持，他與在場法國同仁也重申持續挺台決心，法國參議院以此方式表明對台灣的堅定支持。

葛里歐強調，今日獲總統頒贈的勳章，對他而言，象徵著他現在隸屬於一個新的共同體，隸屬於一群捍衛台灣的人士，他有責任證明自己無愧於這份殊榮。

他並向總統保證，他將幫助台灣反抗壓迫者，促進台灣的自由，對抗那些反對台灣自由的人，向那些忽視台灣的人，展現你們的才華。

最後，葛里歐副主席表示，他由衷盼望臺灣永遠都會是一顆明星，照亮嚮往更為民主與和平的世界，「台灣萬歲、法國萬歲」。