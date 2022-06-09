台灣6/9新增72967確診病例•含72921本土及46例境外移入　陳時中：疫情呈下降趨勢

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增72,967例COVID-19確定病例，分別為72,921例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增211例死亡。

指揮官陳時中今天在記者會說明，目前全台 染疫情況(上圖) 似已越過高原期, 有下降趨勢。至於六都染疫情況, 雙北與桃園呈下降走勢, 另外三都仍在高原期徘徊 (下圖) 。



指揮中心表示，今日新增之72,921例本土病例，為34,527例男性、38,358例女性、36例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市(10,822例)、臺中市(10,570例)、新北市(10,201例)、臺南市(6,355例)、桃園市(6,298例)、彰化縣(5,266例)、臺北市(5,129例)、屏東縣(3,130例)、新竹縣(1,783例)、雲林縣(1,717例)、苗栗縣(1,712例)、新竹市(1,525例)、南投縣(1,480例)、嘉義縣(1,405例)、宜蘭縣(1,285例)、花蓮縣(1,127例)、基隆市(983例)、嘉義市(937例)、臺東縣(792例)、澎湖縣(250例)、金門縣(149例)、連江縣(5例)。



指揮中心指出，今日新增211例本土病例死亡個案，為126例男性、85例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、83例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月3日至6月6日，死亡日期介於5月16日至6月7日。

6月9日新增死亡COVID-19確診個案表 (超連結)



指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為22例男性、24例女性；年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(3例)、越南(2例)、阿拉伯聯合大公國及法國(各1例)移入，另39例感染國家調查中。



指揮中心統計，截至目前國內累計2,693,787例確診，分別為13,321例境外移入、2,680,412例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,584例COVID-19死亡病例，其中3,569例本土，個案居住縣市分布為新北市1,262例、臺北市708例、臺中市239例、高雄市207例、桃園市204例、臺南市148例、基隆市及彰化縣各125例、屏東縣99例、宜蘭縣82例、花蓮縣67例、雲林縣57例、南投縣52例、臺東縣49例、嘉義市34例、新竹縣32例、嘉義縣31例、苗栗縣28例、新竹市10例、金門縣7例、澎湖縣3例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。