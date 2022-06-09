防範世界百大入侵種「海蟾蜍」危害台灣生態！林務局：6/14前未登記 最高罰5萬

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）飼養「海蟾蜍」個體登記期限已進入倒數階段，農委會林務局提醒仍未登記的飼主，6月14日前須主動向所在地縣市主管機關登記，才能合法繼續飼養，若未於期限內登記備查，可依野生動物保育法最高處新台幣5萬元以下罰鍰，並沒入該個體。

行政院農委會2022年4月7日將世界百大入侵種「海蟾蜍」公告列為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」後，自4月15日起，各地方政府即啟動為期2個月的海蟾蜍飼養個體登記作業，目前登記期限已進入倒數階段。

林務局呼籲仍未登記的飼主務必把握最後幾天，於6月14日前主動向所在地縣市主管機關登記，才能合法繼續飼養避免受罰。

林務局指出，海蟾蜍會捕食小型野生動物，肉食性動物如果誤食具毒腺的海蟾蜍也會中毒死亡，一旦逸出野外將對本土生態構成威脅。在海蟾蜍被公告列為有害入侵種後，即禁止私下繁殖、買賣，民眾於公告前飼養的個體，必須依野生動物保育法辦理登記，藉由納管後定期查核，可降低隨意棄養、放生危害生態的風險。而經濟部於2022年5月19日公告修正之「限制輸入貨品表」，也將海蟾蜍列為管制輸入清單的8,478種外來野生動物之一，從源頭阻絕外來種入侵。

至於去(2021)年11月被發現疑似棄養、放生而大量繁殖，入侵南投草屯的海蟾蜍野生族群，透過林務局緊急結合農委會特有生物研究保育中心、台灣兩棲類動物保育協會及南投縣政府啟動移除後，目前移除數量已超過1,800餘隻，當地民眾也因擔憂自家毛小孩誤舔海蟾蜍中毒，人畜安全備受威脅，紛紛協助通報或移除，讓入侵狀況獲得有效控制。

林務局再次呼籲，海蟾蜍持有者應把握最後期限，於6月14日前攜帶相關申請書表及證明文件，如飼主身分證明文件、可供辨識的動物照片及相關證明文件，向飼養所在地直轄市、縣市主管機關登記，才可以繼續飼養。無法再飼養的民眾，也應於期限內將持有個體送交各縣市主管機關處理，切勿隨意放生或丟棄野外。

林務局表示，飼主未於期限內登記備查，可依野生動物保育法第51條處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並沒入該個體，如大眾發現有人違法飼養公告的有害入侵種海蟾蜍、綠鬣蜥時，踴躍向各縣市主管機關檢舉，以共同防範外來種入侵本土生態。

△海蟾蜍與其背上的臺灣原生黑眶蟾蜍，體型相差懸殊。（照片由林務局與楊懿如老師提供）

△海蟾蜍與臺灣原生蟾蜍區別說明。(照片由林務局與楊懿如老師提供)