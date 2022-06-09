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【更新】美軍今年3度對台軍售 官方證實1.2億海軍零附件提升妥善率

國防部表示，因應近期中共機艦於我周邊海空域活動頻繁，本次美國對台軍售有助滿足戰備任務實需。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/09 13:30
國防部9日證實，美國將對台進行總價1.2億軍售，提升海軍軍艦妥善率。（圖／中央社）

國防部9日證實，美國將對台進行總價1.2億軍售，提升海軍軍艦妥善率。（圖／中央社）

更新時間：2022-06-09 13:36

首發時間：2022-06-09 13:30

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國防部今（9）日上午證實，美國政府於美東時間6月8日就「海軍艦艇零附件及相關技術支援」總額1億2,000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部發布聲明指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

因應近期中共機艦於我周邊海空域活動頻繁，本次美方同意供售之艦艇零附件品項，有助於維持我海軍艦艇裝備妥善與消耗補充，滿足戰備任務實需。

總統府發言人張惇涵對此則回應，我國政府誠摯感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續落實對臺灣的安全承諾。

張惇涵表示，這是美國拜登總統上任後的第四度，也是本年度第三次宣布對台軍售，不僅顯現美國政府對台灣國防需求的高度重視，也再次展現台美強健的合作夥伴關係，更有助於提升台灣自我防衛能力。

張惇涵表示，處於威權擴張主義前線的台灣，會持續堅定展現自我防衛的決心，捍衛國家安全和民主自由的生活方式，並持續與理念相近國家深化合作，致力維護台海及印太區域的和平穩定，共同強化全球民主韌性。
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