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經濟部：台灣與法國同屬民主盟國 將是數位經濟合作最佳夥伴

經濟部：台灣和法國在經貿及產業合作達成共識，兩國將持續展開各經貿領域的交流與合作。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/09 12:00
經濟部長王美花與法國參議院友臺小組副主席葛里歐參議員等人會談之照片。(照片由經濟部提供)

經濟部長王美花與法國參議院友臺小組副主席葛里歐參議員等人會談之照片。(照片由經濟部提供)

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）由法國外交暨國防委員會副主席葛里歐（Joël Guerriau）率團訪問台灣，昨日下午拜會經濟部長王美花。經濟部9日透過新聞稿表示，雙方在經貿及產業合作達成共識，兩國將持續展開各經貿領域的交流與合作。

經濟部表示，葛里歐副主席指出法國有交通運具等重要產業，期深化台法雙邊經貿關係；王美花表示，台法經貿及產業交流密切，雙方透過台法經貿對話會議及台法工業合作會議等進行對話已有相當成果，對深化雙方經貿合作甚有助益。

王美花指出，淨零排放及開發再生能源是全球趨勢，台法亦可在浮動式離岸風電、電動車及減碳等領域加強合作。

法國參議員海路鐸(Ludovic Haye)指出，在新冠肺炎(COVID-19)爆發後，全球意識到經濟自主的重要性，而台灣早已逐年降低對中國依賴，期待台法共組經濟自主韌性。

對此，王美花表示，台灣廠商擅於製造，是高階晶片主要製造及供應國之一，但設備材料亦須仰賴歐洲、日本的供應，製造過程需高純度氣體為法商在台灣所生產，此為最佳案例之一，台法合作將創造雙贏及互利共榮。

為提升台法經貿關係，法國參議員艾伯雷(Vincent Eblé) 提出加強台法在數位經濟領域的合作。王美花表示，發展數位經濟須具備相當的技術，更需重視安全性，同時也需盟國支持，台法同屬民主盟國，將是數位經濟合作的最佳夥伴。

經濟部表示，台灣和法國在經貿及產業合作達成共識，兩國將持續展開各經貿領域的交流與合作，會談在熱烈溝通及愉快氣氛下圓滿結束。

經濟部：台灣與法國同屬民主盟國 將是數位經濟合作最佳夥伴

△經濟部長王美花與法國參議院友臺小組副主席葛里歐參議員等人會談。(照片由經濟部提供)
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