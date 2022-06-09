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確診率失真難窺疫情走勢 台大公衛教授詹長權籲加強分析死亡率

By 台灣英文新聞
2022/06/09 11:11
台北街景（圖／美聯社）

台北街景（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）隨著快篩視同確診上路，確診數已不再精準，台大公共衛生學院教授詹長權呼籲，此時將死亡率用作防疫指標之一，可協助判斷新冠肺炎（COVID-19）疫情的嚴重性，並採取適切的防疫作為。

詹長權在一篇《從新冠死亡率看台灣疫情》臉書貼文中指出，由於快篩陽姓者不一定誠實通報，抗原快篩敏感度不足也是問題，陰性者恐怕是陽性，以致如今確診率難以衡量整體疫情規模。透過死亡率，可窺得整體防疫成效，特別是將統計死亡率的期間從每天拉長到每週或每兩週之後，並檢視死亡數倍增速度，可為疫情長時間走勢，加速、放緩的時間點，提供較清晰的畫面。

從Our World in Data提供的2021年5月中旬到2022年6月7日每百萬人新冠死亡人數數據，詹發現台灣的死亡數上升趨勢與高峰值類似南韓先前Omicron變異株流行期。此外，依據今年6月7日的資料，台灣目前新冠死亡數倍增速度全球第二快。死亡數翻倍時間：台灣約13天，韓國約81天，新加坡約192天，日本約298天。

詹認為，他山之石可以攻錯，他國的例子與疫情模式，或可供台灣借鑑，預估未來疫情會如何發展。隨著台灣從清零走向與病毒共存，他呼籲有關單位檢討過去不科學的做法，有效應用各種防疫方式和工具（篩檢、疫苗、藥物）。畢竟疫情發展取決於人和病毒的競爭和競速，而非國與國之間的競爭排名。
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