創造台灣產業新商機！花蓮場突破量產瓶頸　開發紫蘇有機栽培及採種技術

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）常見於各式日本料理中的紫蘇，行政院農業委員會花蓮區農業改良場9日表示，已建立紫蘇優良種子採種及有機栽培技術，對整體產量及品質有明顯助益，將可提高成苗率，降低生產成本，期望創造轄內新產業，而率先技轉的富里鄉農會則預計推出日本傳統的能量飲-甘酒。

花蓮區農業改良場表示，根據中央研究院於2021年1月27日於防疫專區公告五款現有藥物及保健品，紫蘇萃取物為具有良好抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物，並於2021年1月15日將研究成果發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)-〈從現有藥物和保健品找出有效對抗新冠病毒感染的藥方〉(Identification of existing pharmaceuticals and herbal medicines as inhibitors of SARS-CoV-2 infection) ，證實全株紫蘇萃取物可有效減少老鼠肺部的病毒量，是非常具有發展潛力的保健作物。

花蓮場說明，紫蘇為唇形科(Labiatae)之一年生草本雙子葉植物，營養及機能成分豐富，其葉片及種子為衛福部食品藥物管理署「可供食品使用原料彙整一覽表」列舉的可食部位，葉片可鮮食、炒食及醃漬加工，種籽則作為榨油使用。紫蘇葉含有高量的鐵、水溶性的花青素以及脂溶性的類胡蘿蔔素，常見於生魚片配料及各式日本料理之中。富里農會先與花蓮場技轉「國產稻米甘酒暨冰淇淋原料加工技術」，將推出日本傳統的能量飲-甘酒，日後也將推出紫蘇甘酒米冰淇淋，結合當地產業。

花蓮場表示，紫蘇因後端利用方式而有其適合的品種、採收部位及方式，以往少量栽培僅供自用、加工調味、餐廳及中藥材店使用。紫蘇一般利用種子或利用頂芽扦插繁殖，種子繁殖雖倍率較高，但種子保存年限短，難以久存；扦插則需適合時機或設備且繁殖倍率較小，依據花蓮場的試驗結果顯示，不同種紫蘇發芽率差異極大，部分品種發芽率極低，將限制紫蘇在產業上的發展。利用該場開發的「紫蘇有機栽培及繁殖採種技術」，可快速利用種子繁殖，突破量產技術瓶頸，大幅擴增有機紫蘇的利用及栽培面積。

依據行政院農為委員會農糧署「農情報告資源網」顯示，目前紫蘇栽培面積較少，2020年的統計資料僅達0.3公頃，能獲得大量紫蘇的管道較少，因此，於後疫情時代，富里鄉農會技轉花蓮區農業改良場「紫蘇系列茶包配方及其調製技術」並與農民合作提供技術及行銷管道，推出風味獨特的紫蘇茶包及相關產品。

富里鄉農會總幹事張素華表示，為讓當地農民增加水稻以外的農作物生產栽培收益，在目前新冠疫情嚴峻之際，先鎖定各種可保身體健康又可讓現有產業加值的作物-紫蘇，結合農民生產以促進加工銷售保健產業在本地的蓬勃發展。

花蓮區農業改良場有機栽培技術提升紫蘇產量。（照片由花蓮區農業改良場提供）