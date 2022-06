創造台灣產業新商機！花蓮場突破量產瓶頸　開發紫蘇有機栽培及採種技術

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)常見於各式日本料理中的紫蘇,行政院農業委員會花蓮區農業改良場9日表示,已建立紫蘇優良種子採種及有機栽培技術,對整體產量及品質有明顯助益,將可提高成苗率,降低生產成本,期望創造轄內新產業,而率先技轉的富里鄉農會則預計推出日本傳統的能量飲-甘酒。

花蓮區農業改良場表示,根據中央研究院於2021年1月27日於防疫專區公告五款現有藥物及保健品,紫蘇萃取物為具有良好抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物,並於2021年1月15日將研究成果發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)-〈從現有藥物和保健品找出有效對抗新冠病毒感染的藥方〉(Identification of existing pharmaceuticals and herbal medicines as inhibitors of SARS-CoV-2 infection) ,證實全株紫蘇萃取物可有效減少老鼠肺部的病毒量,是非常具有發展潛力的保健作物。

花蓮場說明,紫蘇為唇形科(Labiatae)之一年生草本雙子葉植物,營養及機能成分豐富,其葉片及種子為衛福部食品藥物管理署「可供食品使用原料彙整一覽表」列舉的可食部位,葉片可鮮食、炒食及醃漬加工,種籽則作為榨油使用。紫蘇葉含有高量的鐵、水溶性的花青素以及脂溶性的類胡蘿蔔素,常見於生魚片配料及各式日本料理之中。富里農會先與花蓮場技轉「國產稻米甘酒暨冰淇淋原料加工技術」,將推出日本傳統的能量飲-甘酒,日後也將推出紫蘇甘酒米冰淇淋,結合當地產業。

花蓮場表示,紫蘇因後端利用方式而有其適合的品種、採收部位及方式,以往少量栽培僅供自用、加工調味、餐廳及中藥材店使用。紫蘇一般利用種子或利用頂芽扦插繁殖,種子繁殖雖倍率較高,但種子保存年限短,難以久存;扦插則需適合時機或設備且繁殖倍率較小,依據花蓮場的試驗結果顯示,不同種紫蘇發芽率差異極大,部分品種發芽率極低,將限制紫蘇在產業上的發展。利用該場開發的「紫蘇有機栽培及繁殖採種技術」,可快速利用種子繁殖,突破量產技術瓶頸,大幅擴增有機紫蘇的利用及栽培面積。

依據行政院農為委員會農糧署「農情報告資源網」顯示,目前紫蘇栽培面積較少,2020年的統計資料僅達0.3公頃,能獲得大量紫蘇的管道較少,因此,於後疫情時代,富里鄉農會技轉花蓮區農業改良場「紫蘇系列茶包配方及其調製技術」並與農民合作提供技術及行銷管道,推出風味獨特的紫蘇茶包及相關產品。

富里鄉農會總幹事張素華表示,為讓當地農民增加水稻以外的農作物生產栽培收益,在目前新冠疫情嚴峻之際,先鎖定各種可保身體健康又可讓現有產業加值的作物-紫蘇,結合農民生產以促進加工銷售保健產業在本地的蓬勃發展。

花蓮區農業改良場有機栽培技術提升紫蘇產量。(照片由花蓮區農業改良場提供)