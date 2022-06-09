〈時評〉「搖擺票」將是2022決勝關鍵

台灣的縣市長選舉各黨充滿各種算計。內鬥內行，外鬥外行，幾乎是大多數候選人的集體感受。內部矛盾多於外部壓力。選民大量的往中間靠攏，雖然藍綠仍然有基本盤，但是決勝的關鍵選票是「搖擺票」，政黨屬性不再是得票率保證，縣市長的個人特質反而是重要的決勝因素。

網路盛行的時代，文宣已經沒有什麼用。候選人的言行都「悉現在線」，無所遁形。網軍可能有點作用，但是也只能在「同溫層」説三道四，不是決勝關鍵。候選人要在實體世界勤跑基層，在網路世界創新話語，帶動風潮。這是很辛苦的選戰，很困難抓到重點，又很容易就犯錯失言。

民進黨執政原本有優勢，也是媒體焦點所在，但是這些元素可以載舟，也可覆舟。目前民進黨並没有「超前佈署」，載舟覆舟各半。

國民黨則一直「自我綁架」在兩岸意識上，連去了美國也一樣困在「九二共識」的泥淖中，進退兩難。國民黨候選人與黨的距離愈近，負面影響愈大。難怪幾位民調大幅領先的現任者，對黨的態度很冷淡。這個綁手綁腳的最大的在野黨，讓執政的民進黨很放心。

民眾黨是個對藍綠都有威脅的新興政黨，對淺藍有吸引力，年底這場選戰如果在台北市、桃園市、台中市、高雄市都推出市長候選人，對於這個黨的成長會很有機會。得票率的情況，對於台灣未來的政治版塊分佈會有影響力。如果可以當選任何一席，都將影響下屆國會結構。

時代力量是另一個新興挑戰者，會拿走部分不滿民進黨的綠色選票。未來在選戰中批判民進黨的聲量是否可以轉換成得票率？是個值得關注的焦點。

「2018年現象」指的是全國有接近百萬張綠色選票沒有出來，他們不滿民進黨的執政，拒投。造成民進黨大敗，連台中市、高雄市都大輸。現在的疑慮是「2018現象」會再現嗎？當然歷史不會完全重演，而當年百萬「綠色不投族」到底會有多少人歸隊？有多少人將改投其他政黨？有多少人繼續不投票？目前預測言之尚早。雖然修憲後年輕首投族的票數也増加不少，對執政黨有利，但是投票意願以及投票分佈仍然無法預測。

目前的各種民調結果，雖然有「帶風向」的拉力，但是未來變數極多，現在領先的，未來不見得會勝出。要等到今年八月（選前90天）所有政黨推出候選人之後，民調才開始有參考價值。

由於世局動盪不安，加上疫情及戰爭的危機感效應，這是過去的選舉所沒有的變因，會影響到多少人的投票意向？也要到選前14天，才比較可以探知端倪。

經濟因素也是一個要觀察的指標，疫情期間因管制措施而關門的店家，未來因為全球糧荒所帶來的物價上漲效應，都將是有可能影響投票行為的因素。執政黨一直宣稱台灣在疫情期間有極佳的GDP成長，受惠的是高科技及其相關產業，許多中小企業及小商家恐怕是喝西北風，他們會怎麼投票？

投票是「投資未來」的行為，哪個政黨可以讓選民感覺到未來？或是有些政黨是活在過去，根本沒有本事談未來；有些則很有本事畫餅，但是不打算兌現，有時對照政見，許多政客與詐騙集團沒有兩樣。

這次選舉是地方政治為主，國家政治意識的爭議影響較小，候選人的形象及言行可能是投票的關鍵。

對執政黨來説，這算是一次「期中選舉」，蔡英文政府第二任期，滿兩年的「期中考」，到底是依往例都是不利，或是因為世局變動而得到意外紅利？一樣很難預測。

這次選舉太多的變數在眼前，對候選人來說「人人沒把握，個個找希望」怎麼找呢？用錢找。可以預見的是這是一場極花錢的選舉，可能有少數形象極好的候選人，可以靠勤奮及理念拉到選票，錢可以正常花費。大多數的候選人則在過去的網路上沒有多少可以被讚嘆的敍事，對選民來說，「為什麼要投票給你？」，在某些地區錢成了最後的「投票動力」。但是也不保證當選。「選舉沒師傅，用錢買就有」雖然已經退流行了，只是有些地方恐怕還是沒有擺脫，重點查察哪些選區，台灣司法檢調應該知道吧？

過去民進黨理想性極高的時代，有句話很傳神，「你不選給我，你要選給誰？」對於那些恨鐵不成鋼的死忠支持者，不滿民進黨執政，最後被這句話一説只有「含淚投票」了。現在這句話還有多少動員力，取決於民進黨還剩下多少理想性？坊間流傳的話説「現在的民進黨已經國民黨化了」不知道這句是不是另類的「假訊息」？在未來選戰最高潮時，都可以拿來觀察。

太多太多的不確定性，讓「搖擺票」的比例上升，這些票將成為今年選舉的決勝關鍵。這些人並非傳統所定義的「中間選民」，值得民調專家深入探查。