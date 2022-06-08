俄土協商烏國糧食解套 俄外長要求基輔排水雷、糧船受俄軍盤查

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄烏戰爭導致世界性糧食危機，俄國外交部長拉夫羅夫周二抵達土耳其，進行為期兩日的訪問，就解除對烏克蘭糧食出口的封鎖進行會談。

《法新社》報導，人在安卡拉的俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，希望烏克蘭糧食運輸的相關問題能夠得到解決，俄軍掌控亞速海上的兩個主要的烏克蘭港口，已經準備好恢復糧食運送，但前提是基輔需要對港口周圍水域進行排雷，船隻也需接受俄軍盤查。

拉夫羅夫還指出，此次會談成果豐碩，包含莫斯科與基輔間停火並重新談判的意願。拉夫羅夫也強調承認俄國在烏克蘭的「特別軍事行動」正按照計畫進行，在烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與俄國總統普丁（Vladimir Putin）舉行會談前，雙方須先恢復和平談判。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）則在雙邊會談後，對開闢海上糧食走廊持肯定態度。他表示，聯合國為重啟烏克蘭糧食出口提出開闢走廊的計畫是合理的，需要與各方進行更多會談，以確保運糧食船隻的安全。但他也表態拒絕接受任何不考量烏國利益的做法。

另一方面，國際穀物理事會（International Grains Council, IGC）年度會議正如火如荼在倫敦召開。

《euronews》報導，烏克蘭農業政策和食品部（Agrarian Policy and Food）第一副部長塔拉斯（Taras Vysotskyi）7日表示，若俄國拒絕解除對烏克蘭黑海港口的封鎖，烏國每月至多僅能出口200萬噸穀物。

戰前，烏國每月可出口5百至6百噸穀物，現下卻有超過2千萬噸穀物滯留在當地，而世界正在上演糧食危機。

塔拉斯在會議上透過視訊表示，烏國已到極限，每月僅能出口2百萬噸。他還表示，即便俄國撤銷對港口的封鎖，烏國也需要約六個月來清理周圍水域，這意味著全球將有一段期間缺糧。

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