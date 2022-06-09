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《蘋果新聞網》成功出售•發聲明澄清:交易金額遠高於3億　外傳新老闆是星國台灣女婿潘杰賢

對於新東家入主，台灣蘋果日報工會也向工會成員發布聲明，證實8日接獲資方通知公司交易案成立，並將再啟動裁員計畫。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/09 11:41
去年 (2021年) 6月25日巴黎無國界記者組織代表乘坐靈車抵達中國大使館 ，將棺材和鮮花送至現場，以模擬葬禮的方式抗議，上面的標語牌寫...

去年 (2021年) 6月25日巴黎無國界記者組織代表乘坐靈車抵達中國大使館 ，將棺材和鮮花送至現場，以模擬葬禮的方式抗議，上面的標語牌寫...

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台灣蘋果新聞網昨(8日) 宣布完成出售、交接，強調大部分員工將轉移新東家留用。台灣蘋果日報工會表示，將竭力為剩餘130多名會員，爭取以相同勞動條件繼續留任。

台灣蘋果新聞網8日在官網發布聲明，已找到新東家、並完成交接，也召開一級主管會議，台灣蘋果分公司法人代表葉一堅說：「大部份的同事都可轉移到新東家及安然留用」，新東家主席與執行主席資訊將稍晚公布。

《蘋果》在聲明中同時澄清: 部分媒體在未求證且無根據之下，指《蘋果》交易金額僅3億元，實為臆測誤導，事實上交易金額遠高於3億元

對於新東家入主，台灣蘋果日報工會也向工會成員發布聲明，證實8日接獲資方通知公司交易案成立，並將再啟動裁員計畫。工會表示，稍早資方代表指出，多數同仁可轉移到新東家及安然留用，並依相關法規規定於60天前宣告。

中央社引述蘋果工會指出，台灣蘋果日報自2020年以來已多次進行大量解僱，目前留任會員皆是在公司營運存續危機最為嚴峻之際，一路支持、共同打拚的人，對於公司交易案成立，工會樂見其成。

工會表示，將代表全體會員監督資方接下來是否依法履踐相關程序與義務，竭力為剩餘130多名會員維護應有的權益，並以爭取全體會員以相同勞動條件繼續留任為目標，持續與資方協商 。

TVBS新聞報導稱，據了解，公司將在兩個月後改名，但《蘋果新聞網》招牌不變，現在員工仍在原地上班。知情人士透露，新老闆是潘杰賢，是17Live創辦人

中時新聞網則報導，外傳交易金額為15億元，是由新加坡人、台灣女婿潘杰賢，與之前曾積極洽談的買家、香港商人黃浩合作，但由潘杰賢出面，未來潘會負責台灣營運端。但上述傳聞都尚未經相關人士證實。潘過去曾在台灣收購最大Podcast託管平台SoundOn。
17Live
創辦人
潘杰賢
蘋果新聞網
出售
葉一堅
新加坡
台灣

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更新時間 : 2022-06-09 12:03 GMT+08:00

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