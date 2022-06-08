Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

花生香菜加聖代、漢堡！？台灣漢堡王：台式刈包、潤餅冰淇淋為靈感來源

新品一出已吸引許多網友嘗試，不少人指出「花生香菜刈包烤牛堡」的香菜給太少、吃完還是很餓，不過害怕香菜的網友則留言表示「香菜先不要」、「香菜太讓人退卻了吧」。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/06/08 18:30
漢堡王新推出「花生香菜刈包烤牛堡」、「古早味花生香菜聖代」、「紅心芭樂氣泡飲」等3款新品。（圖／漢堡王）

漢堡王新推出「花生香菜刈包烤牛堡」、「古早味花生香菜聖代」、「紅心芭樂氣泡飲」等3款新品。（圖／漢堡王）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）連鎖速食店漢堡王7日推出「台味冰菓室」系列新品，不只有「紅心芭樂氣泡飲」，還有最令網友傻眼的「花生香菜刈包烤牛堡」、「古早味花生香菜聖代」，產品限店限時販售，已有勇於挑戰的網友實際試吃，表示香菜給太少，不敢吃香菜的人則大喊「先不要！」

時常推出創意口味漢堡的漢堡王這次又出新招！近期推出3款台味餐點，以刈包、潤餅冰淇淋作為靈感來源，首先是「花生香菜刈包烤牛堡」，漢堡王表示，使用顆粒口感花生醬和花生糖粉、香菜，搭配美式火烤牛肉排，口感獨特有層次，而「古早味花生香菜聖代」也是撒上古早味花生糖粉和香菜，提升香草聖代香氣。

根據漢堡王，售價部分，漢堡為單點99元，套餐價109元。聖代則是單點59元，套餐加購價49元， 6月7日至6月13日，限時臨櫃消費加價購39元。而「紅心芭樂氣泡飲」單點65元，套餐加購價59元。

許多網友看到消息以後立刻前往門市購買，並發文公布試吃心得。不少人指出「花生香菜刈包烤牛堡」的香菜給太少，和宣傳照差很大，直呼「根本封面詐欺吧！」還有覺得漢堡太扁、太薄，吃完還是很餓。不過許多害怕香菜的網友紛紛出來留言，表示「香菜先不要」、「香菜太讓人退卻了吧」。

漢堡王也在其粉絲頁貼文底下回應表示，謝謝民眾熱情的參與，但因產品為限店購買，以下櫃點皆無販售——無販售「花生香菜刈包烤牛堡、紅心芭樂氣泡飲」：機場、兒園、美光、台積竹科、南科台積。無販售「古早味花生香菜聖代」：機場、兒園、美光、台積竹科、南科台積、樹林秀泰店、新師大、微風南山、微風北車、土城、欣欣、嘉義、台南崇學、木新、台南西門、林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓、高雄鳳山、中和漢生、汐止大同。
漢堡王
香菜
刈包
漢堡
聖代
花生粉

相關新聞

全球首創新口味漢堡在台灣！「紅豆牛肉堡」只有這裡買得到
全球首創新口味漢堡在台灣！「紅豆牛肉堡」只有這裡買得到
2022/05/23 17:52
這次是薯條！麥當勞缺貨三日 摩斯趁機推優惠
這次是薯條！麥當勞缺貨三日 摩斯趁機推優惠
2022/05/18 11:33
摩斯推未來肉蔬食堡 嚴格素食者仍不建議食用
摩斯推未來肉蔬食堡 嚴格素食者仍不建議食用
2022/04/19 19:56
超獵奇！台灣漢堡王「草莓牛肉堡」討論度爆高 愚人節檔期只賣8天
超獵奇！台灣漢堡王「草莓牛肉堡」討論度爆高 愚人節檔期只賣8天
2022/03/29 17:47
板烤雞腿堡回來了！台灣麥當勞新增4產品 8品項即起停售
板烤雞腿堡回來了！台灣麥當勞新增4產品 8品項即起停售
2022/03/23 18:13

更新時間 : 2022-06-08 23:05 GMT+08:00

最受歡迎

5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
台北第15期疫苗6/7開放預約　提供兒童BNT、莫德納　青少年第1、2劑　還有成人高端
台北第15期疫苗6/7開放預約　提供兒童BNT、莫德納　青少年第1、2劑　還有成人高端
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台灣「跟蹤騷擾防制法」6月正式上路　性別暴力、怪叔叔、恐怖情人退散！
台灣「跟蹤騷擾防制法」6月正式上路　性別暴力、怪叔叔、恐怖情人退散！
中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力
中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右
好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右