花生香菜加聖代、漢堡！？台灣漢堡王：台式刈包、潤餅冰淇淋為靈感來源

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）連鎖速食店漢堡王7日推出「台味冰菓室」系列新品，不只有「紅心芭樂氣泡飲」，還有最令網友傻眼的「花生香菜刈包烤牛堡」、「古早味花生香菜聖代」，產品限店限時販售，已有勇於挑戰的網友實際試吃，表示香菜給太少，不敢吃香菜的人則大喊「先不要！」

時常推出創意口味漢堡的漢堡王這次又出新招！近期推出3款台味餐點，以刈包、潤餅冰淇淋作為靈感來源，首先是「花生香菜刈包烤牛堡」，漢堡王表示，使用顆粒口感花生醬和花生糖粉、香菜，搭配美式火烤牛肉排，口感獨特有層次，而「古早味花生香菜聖代」也是撒上古早味花生糖粉和香菜，提升香草聖代香氣。

根據漢堡王，售價部分，漢堡為單點99元，套餐價109元。聖代則是單點59元，套餐加購價49元， 6月7日至6月13日，限時臨櫃消費加價購39元。而「紅心芭樂氣泡飲」單點65元，套餐加購價59元。

許多網友看到消息以後立刻前往門市購買，並發文公布試吃心得。不少人指出「花生香菜刈包烤牛堡」的香菜給太少，和宣傳照差很大，直呼「根本封面詐欺吧！」還有覺得漢堡太扁、太薄，吃完還是很餓。不過許多害怕香菜的網友紛紛出來留言，表示「香菜先不要」、「香菜太讓人退卻了吧」。

漢堡王也在其粉絲頁貼文底下回應表示，謝謝民眾熱情的參與，但因產品為限店購買，以下櫃點皆無販售——無販售「花生香菜刈包烤牛堡、紅心芭樂氣泡飲」：機場、兒園、美光、台積竹科、南科台積。無販售「古早味花生香菜聖代」：機場、兒園、美光、台積竹科、南科台積、樹林秀泰店、新師大、微風南山、微風北車、土城、欣欣、嘉義、台南崇學、木新、台南西門、林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓、高雄鳳山、中和漢生、汐止大同。