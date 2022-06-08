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怪奇物語近3年推出全新第4季！上架一週內破Netflix觀看時長紀錄

怪奇物語經過近3年才終於推出新一季，也繳出爆炸性成績單，這幫助Netflix拯救了最近的糟糕表現，怪奇物語4第一部分於5月27日首播，第二部於7月1日播出。

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/08 17:38
怪奇物語(Stranger things)第4季中，女主角伊萊雯(Eleven)小時候找來另外一名童星演出。(圖/美聯社)

怪奇物語(Stranger things)第4季中，女主角伊萊雯(Eleven)小時候找來另外一名童星演出。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）一部影集花近3年才推出新一季，將造成什麼風暴？Netflix影集怪奇物語第4季於今年5月27日首播，截至31日觀看時長已達2.867億小時，創下Netflix新紀錄，首播季也是第一個在83個國家/地區排名中第一的影集，打破了另一項紀錄。

根據影音串流平台Netflix（網飛），最新推出的怪奇物語(Stranger things)第4季距離上一季已有近3年之久，最新一季於本週末首播後創下紀錄新高，成為Netflix有史以來最大的英語電視節目首播，僅僅3天已累積2.867億小時觀看時長，等於168億分鐘，超過去年當紅韓國影集魷魚遊戲的164億分鐘，而後者還是從開播到年底的統計數據。

怪奇物語4到底有多紅？不只是觀看時長破紀錄，首播季是第一個在83個國家/地區排名第一的影集，而第4季在Netflix追蹤的所有93個國家中，都進入了前10名。

怪奇物語經過近3年才終於推出新一季，也繳出爆炸性成績單，這幫助Netflix拯救了最近的糟糕表現，該公司今年4月份報告顯示出現用戶流失情形，這一消息震驚了華爾街導致其股價暴跌，當時也讓投資者開始懷疑Netflix以及整個串流媒體市場的未來。

怪奇物語4第一部分於5月27日首播，第二部於7月1日播出。該公司還表示，該節目將在第5季結束。CNN報導指出，怪奇物語首播季自2016年首次亮相，幫助Netflix走到了今天，甚至成為一種文化的感覺，擴展到電子遊戲、主題公園景點、速食和、周邊商品銷售。

該節目的創作者和製片人達菲兄弟（Duffer brothers）表示，怪奇物語4是「迄今為止最具挑戰性的一季，但也是最有價值的一季。」不只是這一季的曲折劇情，與第1季的銜接也引發大量網友討論，像是女主角伊萊雯(Eleven)小時候的樣貌該如何呈現，Netflix釋疑指出不是單純只靠CG技術生成，而是真的找來另外一名童星演出，逼真程度令網友讚嘆。
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更新時間 : 2022-06-08 18:23 GMT+08:00

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