響應世界海洋日！野柳小植50株珊瑚、辦獨木舟畢典　師生攜手守護海洋

為響應世界海洋日，今（8）日新北市教育局、 野柳國小師生和國立海洋科學博物館合作展開拯救海洋生態行動， 於野柳區海王星碼頭進行復育珊瑚礁， 結合野柳國小深具薪傳意義的獨木舟薪傳畢業典禮， 由畢業生蔡秉祐和闕子均兩位同學在潛水教練陪同下，將50株珊瑚 幼苗種植於海王星碼頭的淺水之中，為海洋環境復育投下希望之苗。

教育局長張明文表示，新北巿響應SDGs目標14「水下生命」 推動海洋教育，持續發展生活化、在地化的海洋教育課程及活動， 教導孩子「知海、親海、愛海」，此次透過珊瑚復育行動， 讓學生從復育家鄉的海洋出發，認識、關心海洋並守護海洋， 成為保護海洋的小勇士，更期盼這項行動能遍地開花， 帶領大家守護美麗海洋。

野柳國小校長張錦霞表示，學校一直以生活化、 在地化和國際化的行動實踐海洋教育，這次「復育珊瑚」活動， 是由高年級學生參與國立海洋科學博物館活動認識珊瑚復育的保育新 知，而提出讓珊瑚重回野柳海洋的想法。在海科館協助下，贈與學校 50株珊瑚苗，並協助進行水質測試， 找出最適合野柳鄰近海域的珊瑚種類，是以「片珊瑚」為主， 結合校內獨木舟薪傳畢業典禮，希望復育海洋的行動能持續下去， 也期待能將海王星碼頭劃入海洋生態保育區， 讓珊瑚持續生長與繁殖。

六年級畢業生蔡秉祐是今年獨木舟薪傳宣誓代表，參與活動後表示： 「潛水下去會有一點耳鳴的感覺， 有機會可以在海王星碼頭種珊瑚很有趣，覺得非常開心」。 另一位薪傳代表五年級的闕子均表示，自己從小就喜歡水上活動， 喜歡海！知道要擔任種植珊瑚一員的時候，心情無比開心， 期待著種植珊瑚的那一刻，希望珊瑚能遍佈整個海王星！ 讓海王星碼頭的水域成為佈滿珊瑚的美麗海洋。

國立海洋科技博物館館長陳素芬表示，珊瑚礁是30%海洋生物的家 ，如果臺灣沿海的珊瑚都白化了， 海洋環境與各種美麗的海洋生物都會面臨浩劫， 因此海洋科技博物館自2020年起即大力推動「搶救珊瑚大作戰」 ，希望透過行動復育臺灣海域的珊瑚礁。 今年很高興與野柳國小師生合作， 透過大手牽小手進行復植珊瑚活動，讓孩子參與海洋保育行動， 期望將保育海洋的心深植於孩子的心中。

教育局表示，新北市擁有全國最長的海岸線、 最豐富多元的海岸地形，將持續以知海、親海、愛海為目標， 推動在地化的海洋教育，引導學生從生活經驗出發， 期待新北市更多地區的學生願意主動親近海洋、關心海洋， 學習從生活行動中實踐復育生命、珍惜海洋之美。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

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