英國70間公司試行4天工作制 最大規模檢驗員工效率與健康改善

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）一週工作4天多麽令人夢寐以求！冰島曾試驗過這項新的工作制度，而今年開始英國70間公司共3300人也投入這項試驗，檢驗工作天數減少、薪資維持不變的狀況下，工作效率是否不被影響，同時最重要的目的——是否能提升員工心理、生理健康。

CNN報導，英國將以為期六個月的計畫來試驗「4天工作制」，檢驗當地70間公司、3300位員工的效率與健康是否會因為工作天數減少而改善，同時不會減薪。這些公司員工從金融服務到炸魚薯條餐廳都有囊括。

較短工作週的實驗在2015年至2019年期間曾於冰島的公共部門嘗試過，當時規模約2,500人，這些試驗發現參與者的生產力沒有相對下降，員工的幸福感也有顯著提高，而這次英國所做的試驗是目前全球規模最大。

參與此計畫的公司倫敦獨立啤酒廠 Pressure Drop Brewing 向CNN說明，一週只工作4天最大的目標是改善員工的心理健康和福祉。而這項計畫也受到政府支持，今年晚些將會在西班牙和蘇格蘭進行。

英國的計劃是由非營利組織4 Day Week Global、Autonomy、智囊團和4 Day Week UK Campaign與劍橋大學、牛津大學和波士頓學院的研究人員合作執行。

近年來，許多人對於減少工作天及提升工作靈活性的呼聲很高，而4 Day Week Global的CEO表示，人們已經透過疫情期間遠端工作來證明可以更短、更聰明地工作，「從疫情爆發中走出，越來越多的公司認識到競爭的新前線是生活質量，而減少工作時間、以產出為中心的工作，是賦予他們競爭優勢的工具。」