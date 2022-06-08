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北市「老房子文化運動」活化22處文資　台灣大稻埕百年店屋重生

北市副市長蔡炳坤8日為大稻埕2處百年店屋重生而成的餐廳及商店剪綵，宣布到今年底，市民將有22處可以感受歷史的好地方。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/08 17:32
台北市政府推動「老房子文化運動」，活化文化資產，位於大稻埕迪化街的老屋餐廳「稻舍」，以米食餐飲賦予老屋新生命，民眾在用餐時可感受歷史建築...
台北市政府推動「老房子文化運動」，活化文化資產，副市長蔡炳坤（左3）8日為大稻埕2處百年店屋重生而成的餐廳及商店剪綵。中央社

台北市政府推動「老房子文化運動」，活化文化資產，位於大稻埕迪化街的老屋餐廳「稻舍」，以米食餐飲賦予老屋新生命，民眾在用餐時可感受歷史建築...

台北市政府推動「老房子文化運動」，活化文化資產，副市長蔡炳坤（左3）8日為大稻埕2處百年店屋重生而成的餐廳及商店剪綵。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市政府推動「老房子文化運動」，活化文化資產，副市長蔡炳坤今天(8日) 為大稻埕2處百年店屋重生而成的餐廳及商店: 「稻舍」與「貝殼好室」剪綵，並宣布到今年底，市民將有22處可以感受歷史的好地方。

台北市文化局今天在大稻埕迪化街舉辦歷史建築活化成果發表記者會，蔡炳坤致詞表示，台北市的文化資產全台灣最多，到今天共有513處，其中102處、將近五分之一就在大稻埕地區，尤其是迪化街有非常多洋房、洋樓被保存。

蔡炳坤說，非常高興今天能宣布，有2處原來是都市再生前進基地推動計畫（Urban Regeneration Station，URS）示範基地的歷史建築，在URS退場後，加入老房子文化運動重新修復，成為市民可以走入感受歷史的休憩場域。

蔡炳坤指出，對於活化文化資產，以往政府要編列很多經費整修，還要負責營運，成果又比不上民間單位，所以北市府首創老房子運動，引進民間力量，讓「稻舍」負責人葉守倫、「貝殼放大」創辦人林大涵這樣有理想的年輕人來整修、維護、再利用。

蔡炳坤表示，老房子運動接下來還會有陽明山草山行館、原台北刑務所官舍、賴氏祖厝在年底前開始營運，累計22處活化完成對外開放，讓歷史成為市民生活的一部分。

中央社引述葉守倫介紹，「稻舍」的前身是大正五年（1916年）由唐塗薩先生創立的唐益興米行，唐家後代在2014年捐贈給北市府，由他接手維護、經營，投入近新台幣200萬元改造成米食文化餐館，跟迪化街南北貨商店結合，希望復興大橋頭商圈

北市「老房子文化運動」活化22處文資　台灣大稻埕百年店屋重生

圖/稻舍 Rice & Shine 迪化店

北市「老房子文化運動」活化22處文資　台灣大稻埕百年店屋重生

位於大稻埕迪化街的「貝殼好室」由老建築活化再利用而成，成為商品展售空間及簡易咖啡廳。中央社

林大涵則說，100多年前，英國商人陶德（John Dodd）把台灣茶葉直接銷往美國紐約，被稱為「台灣烏龍茶之父」，「貝殼放大」便是延續這樣的精神，希望把台灣在地很多很棒的點子發揚到世界各地，同時在可追溯回1850年代的店屋經營「貝殼好室」，從事商品展售及實體發表活動。

根據官方臉書介紹，群眾集資體驗店「貝殼好室」曾與群眾集資顧問公司「貝殼放大」空間相通，但在2017 年6 月劃下休止符。2020年尾，由於在迪化街找到一個具有百年歷史的古蹟空間，歷經超過一年的整體規劃與修復工程，逐漸構築起溫馨舒適的空間。如今「貝殼好室」又將在大稻埕重新啟動​​​​​​!

北市「老房子文化運動」活化22處文資　台灣大稻埕百年店屋重生

北市「老房子文化運動」活化22處文資　台灣大稻埕百年店屋重生圖/「貝殼好室」官方臉書
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