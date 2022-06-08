加值應用台灣農業副產物！台中場結合羽毛與廢菇包　開發洋香瓜專用緩效供肥介質

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為解決進口泥炭介質價格日益高漲導致生產成本上揚，行政院農業委員會臺中區農業改良場開發專用本土緩效供肥介質，以替代進口泥炭，提升洋香瓜生產效益，昨(7)日於彰化縣舉辦「洋香瓜專用本土緩效供肥介質田間示範觀摩會」，吸引70位農友參與。

臺中農改場副研究員戴振洋表示，洋香瓜常於溫室設施內採介質耕作生產，普遍運用進口泥炭作為栽培介質，因設施高溫環境或熱水殺菌處理，皆會加速栽培介質分解，致使團粒構造遭受破壞，介質密實而孔隙不足，降低介質通氣性及排水性，影響作物根系發育。農民為解決介質劣化所衍生之減產及園區管理不易，常每隔2-3年更新介質，導致提高介質購買、搬運及裝填成本，且泥炭開採、運輸及應用皆會導致額外碳排放，因此，如何循環應用農業副產物以穩定舊介質理化特性，亦有助於開發介質耕作低碳生產模式。

曾宥綋助理研究員說明，栽培介質若具緩效供肥能力，可減少生產過程的化學肥料用量，進而減少製造肥料產生的碳排放。該場經應用羽毛抗分解特性，結合菇包生產剩餘木屑、高鉀資材及羽毛分解菌，已成功開發本土洋香瓜專用緩效供肥介質，每公升預估價格為3.5元，較泥炭每公升4.3元可節省19%生產成本；且洋香瓜種植於本土緩效供肥介質中，在不額外施肥條件下，單果重1.4公斤、糖度17.0。Brix，極具生產效能。另應用與洋香瓜生產後之舊介質以1:1混合，可提高介質養分含量及緩慢供肥效果，單果重達1.68公斤，較種植於舊介質提高果重16.8%，糖度達17.1。Brix，且葉片氮磷鉀含量分別提高16.2%、75.0%及26.5%。

臺中場場長李紅曦表示，臺灣每年產生的菇包生產剩餘木屑約15.6萬公噸、廢棄羽毛約2.8萬公噸，若能妥善加值應用，當能符合全球減廢零廢的訴求。該場開發的本土緩效供肥介質，可應用於降低農業生產的碳排放，未來藉由相關資材與介質廠商承接技術量產，並落地應用於產業，將有助於農業永續循環發展。

觀摩會現場吸引約70位農友共襄盛舉，反應熱烈。（照片由臺中區農業改良場提供）