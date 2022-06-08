【金曲33】台灣「國民姑丈」羅時豐炫腹接主持棒　民眾嗨翻已買好斯斯要簽名

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金曲33頒獎典禮將於7月2日高雄巨蛋舉行，主持人名單於7日正式公布！「國民姑丈」羅時豐將接下主持棒，星光大道主持人則為 YELLOW 黃宣及陳明珠。

綜合媒體報導，台灣資深男歌手羅時豐出道多年依舊活躍於演藝圈，曾獲第12屆金曲獎最佳方言男演唱人獎，第32屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，自2020年起轉戰YouTuber創立頻道《羅時豐D.L 不務正YA》獲好評，輕鬆活潑的主持風格深受歡迎。

今年羅時豐將接下金曲個人主持重任，有民眾搞笑表示「我們有買一盒斯斯，來給你簽名，」金曲獎官方臉書同步發布多張國民姑丈全黑的時尚照，現年53歲卻擁有結實腹肌讓許多網友驚呼「帥翻了」、「這太不科學了，根本就是刺激到很多中年男人！」羅時豐透露，為呈現完美體態，近期更勤健身吃健康餐備戰金曲頒獎盛典。

羅時豐表示，之前入圍是緊張且快樂，今年擔任主持人則是壓力和興奮！收到邀約時難以置信「真的是找我嗎？」對此，總顧問陳鎮川發文分析五點為何非羅時豐擔任主持人不可，原因在於他可以「承先啟後、老少通吃、北上南下、能說能唱、跌破眼鏡。」金曲頒獎典禮有了國民姑丈加持更讓人期待。