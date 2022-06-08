第三屆國家海洋日線上登場　李仲威：人才集結與海共生

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）海洋委會員今(8)日表示，聯合國2022世界海洋日主題：「振興：海洋的集體行動(Revitalization：Collective Action for the Ocean)」，第三屆國家海洋日以此為啟發，並以「創生共生，海洋永續」為宗旨，傳達對海洋永續議題的重視，因應疫情影響，該活動改以線上方式辦理。

海洋委員會主委李仲威表示，海洋是出路，偉大的航道是人走出來的，台灣長期以來在海洋發展的成就，在國際社會有目共睹。面向海洋，人才集結與海共生，需要勇氣智慧和實力，海洋國家的新時代，需要你我共同努力。

海洋委員會表示，今日辦理第三屆國家海洋日，因疫情改採線上辦理，國人可透過網路線上，了解台灣在海洋生態永續、海域安全、海洋產業繁榮、海洋科技創新的努力與成果，並呼籲以實際行動，創新思考、集體行動，追求海洋永續。

海洋委員會說明，第三屆國家海洋日規劃的活動網頁展現海委會及海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院的海洋施政成果，並結合更多NGO與民間社團、產業力量，創新科技，共同為海洋創生及永續邁進，亦希望增進國人的海洋意識，讓全民在防疫之餘，也能共同認識海洋、親近海洋、擁抱海洋，徜徉台灣美麗、潔淨及安全的藍天大海，振興與守護生生不息的海洋環境與資源永續，共為海洋國家的願景而努力。

海洋委員會還提到今年4月參加在帛琉所舉辦「我們的海洋大會」，宣傳台灣多年推動海洋環境與海事安全成果，獲得國際對我國海洋貢獻的肯定，未來將引入更多民間與產業力量投入海洋創新永續工作。

圖片由海洋委員會提供