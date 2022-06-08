俄侵烏、新冠升溫、中國封城三大黑天鵝作亂 世銀示警停滯性通膨

（台灣英文新聞／ 楊琇羽 綜合外電報導) 世界銀行（World Bank）７日大幅下修全球經濟成長預測至2.9%，相隔半年下修幅度近三分之一，並警告俄羅斯攻擊烏克蘭以及新冠疫情等事件交互影響下，已讓全球許多國家陷入經濟衰退。

俄羅斯在烏克蘭的軍事侵略行動引發全球憤慨以及全球民主國家聯手發動經濟制裁，俄烏是全球兩大糧倉，也是電子消費品上游原料供應國，因此影響全球供應鏈甚鉅。

除了持續攻擊烏克蘭民生與交通設施，俄羅斯也持續數月封鎖黑海，讓烏克蘭收成的穀物出不了海。

「雪上加霜的是，中國國內嚴格防疫措施，也大大打擊全球供應鏈穩定，世界恐重演如上回1970年代發生的停滯性通膨（stagflation）可怕景像，也就是經濟成長疲乏但通膨飆升，且會持續好幾年。」世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）在報告中提到。

「當年（1970年代）為了控制嚴重通貨膨脹，各國央行不斷大幅調升利率，結果促成1982年的全球經濟大衰退，以及新興市場與發展中國家的金融危機。」

在７日記者會上，馬爾帕斯指出，全球經濟成長今年最壞恐來到2.1%，明（2013）年更可能只有1.5%，人均收入成長趨近於零。

報告預測，美國今年的經濟成長下修至2.5%，中國經濟成長下修至4.3%，與上一年相比幾乎攔腰折半。