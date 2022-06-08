台北國際書展閉幕！烏克蘭插畫重現戰火家園　2023主題國波蘭精彩可期

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台北國際書展已於7日閉幕，烏克蘭呈現被戰火摧毀的家園插畫，盼透過藝術和世界對話追求和平。

睽違兩年種棒回歸台北世貿，2022台北國際書展已於6月7日圓滿閉幕，主題國為法國，6天展期吸引25萬人參觀！總計國內外有31國、364家出版社參與，以十大創新、十大主題展館，匯聚來自國內外的621位人氣作家舉行500場以上精彩閱讀活動。

台北書展基金會於閉幕記者會宣布，2023年主題國為波蘭，將迎接這個擁有五位諾貝爾文學獎得主，以獨特創造性文化聞名的國度。台北書展基金會董事長林訓民表示，與2019年相較，書展少了世貿三館，約為當時近6成的參觀人次，今年因為疫情影響，把平日星光夜改成6點，減少了8小時營業時間，但相對的利多因素則是端午假期三天及購書抵用券加持之下，買氣及人氣都超過出版社預期。

今年亮點展館烏克蘭展館以Stand with Ukraine為精神宗旨，特別與Pictoric插畫家團體合作，精選15幅描繪烏克蘭當前真實情況、難民奔逃、戰火摧毀家園、以及許多人的失落與傷痛、企盼和平的追求，藉由藝術和世界對話。文化部也特別邀請YAKABOO圖書銷售平台國際主任華倫堤娜.布坦可 (Valentina Butenko)來台參訪，並在書展期間舉行兩次發人深省的座談會。

首先是6/3舉行與版權經紀人李艾真的對談，布恬科分享烏克蘭的歷史悠久，可說是許多歐洲貴族的起源之地，只可惜俄國長年以文化強權壓制，一直被世人所忽視。布坦可的母親是Yakaboo集團的共同創辦人，本身也是一名作家，作品《瀑布後的女人》（The Women Behind the Waterfall）也在書展展出。故事內容描述從祖母、母親到小孩在烏克蘭的生活的三代女子生命經歷，時代的轉變下人生各有不同的曲折歷程。

6/4則由大塊文化郝明義與布坦可進行對話，布坦可表示自己從小喜愛政治，但是戰事爆發後發現政治理論沒有幫助，但她又沒有受過正式軍事訓練以保家衛國，是以轉而從出版找尋力量，透過積極主動推廣烏克蘭著作、烏克蘭語言以及烏克蘭文化，和世界為友追尋和平，她認為這一點和台灣所追求的民主、自由、多元、開放、公平正義等價值，不謀而合。

將接下明年主題國的波蘭台北辦事處處長高則叡說，這幾天拜訪書展時，發現各個出版攤位都營造出很棒的氛圍，讓書籍帶讀者進到各種想像；法國主題國有趣地融合音樂與歷史，將法國豐富的文化帶給台灣民眾，讓愛書的大家看見書籍的不同可能。高則叡表示很開心波蘭能接下主題國這個重責大任，期待明年可以將波蘭的文學作品帶到台灣，並且不再以線上形式，而是實體地邀請作家前往台灣與大家見面。

本年度「最佳展位設計獎」也於昨日揭曉，其中「大型展位組」金獎為讀字公民（獨立出版聯盟/台灣獨立書店文化協會/台灣勞工陣線協會）、銀獎為台灣商務印書館股份有限公司，銅獎為大塊文化出版股份有限公司；「中小型展位組」金獎為（文訊雜誌社/洪範書店有限公司/爾雅出版社有限公司），銀獎為九歌出版社有限公司、銅獎為樂天Kobo電子書。