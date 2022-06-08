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法國跨黨派參議員訪團搭機抵達台灣　外委會副主席葛利歐: 盼增進台法關係

➤這是法國國會一年內第三度組團訪台，彰顯台法友好情誼。➤訪團將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及其他相關部會首長，並將參訪台灣的文經建設。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/08 09:53
法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joel Guerriau）（左4）於8日至13日率跨黨派國會議員訪團，以外交泡...

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joel Guerriau）（左4）於8日至13日率跨黨派國會議員訪團，以外交泡...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）法國參議院外委會副主席葛利歐今天（８日）率跨黨派議員團搭機抵台，他在桃園機場發表談話表示，希望能多了解台灣，增進台法關係，這是法國國會一年內第三度組團訪台，彰顯台法友好情誼。

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）率領訪團成員，搭乘長榮航空公司BR-88班機在8日清晨6時51分降落桃園國際機場，外交部由政務次長曾厚仁代表前往國賓門接機，雙方以互碰手肘方式取代握手。

葛利歐透過翻譯發表談話，他表示，非常榮幸能夠來台訪問，在疫情期間旅行相當不容易，所以他非常開心，其他4名同僚也很高興有機會訪問台灣，訪團在台行程將拜會許多單位，希望能多了解台灣、增進台法關係。

葛利歐指出，這次同行的4名同僚分屬跨黨派，參議員可選擇不同的與其他國家友好小組，會選擇友台小組是覺得這個小組非常重要，此行將討論成員們想關注的議題。葛利歐隨後逐一介紹同行參議員及其所屬政黨，其中高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）是第3次來台，他自己是第2次來台，至於其他3名成員都是首次來訪。

他指出，非常感謝台灣駐法代表吳志中在巴黎活躍地推展台灣外交，也舉辦許多活動、餐會，讓人更深刻瞭解台灣寶島。他還表示，台灣是充滿活力的國家，也是民主的典範，這次行程將晉見總統蔡英文，這是他第2次晉見蔡總統，相信雙方有非常多寶貴的意見可交流。

根據中央社，訪問團一行人隨後由工作人員引導禮遇通關後直接前往飯店，並在飯店完成採檢作業。

外交部昨(7日) 發布新聞稿表示，葛利歐此次應台灣政府邀請，於8日至13日率跨黨派國會議員訪團，以外交泡泡方式來台灣訪問。

訪團成員包括葛利歐與另外4名參議員，分別是財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled）、海路鐸（Ludovic Haye）。

外交部說，訪團將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及其他相關部會首長，並將參訪台灣的文經建設。

外交部指出，這是繼去年(2021年) 10月法國參議院訪團、去年12月法國國民議會訪團之後，短短一年內法國國會第三度組團訪台，彰顯台法友好情誼，中華民國台灣政府表達誠摯歡迎之意。
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更新時間 : 2022-06-08 12:53 GMT+08:00

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