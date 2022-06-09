【睽違14年】國民黨駐美國華府代表處8日揭牌　朱立倫7日會晤白宮國安官員：美方關切安全議題

更新時間: 2022-06-09 09:50

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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨主席朱立倫美東時間8日為國民黨駐美代表處揭牌，宣告「我們回來了」，盼在美為台灣、中華民國爭取支持。美國國務院台灣協調處長白丹利到場祝賀，美學者也對國民黨重返華府樂觀其成。

目前訪問華府的朱立倫8日在白丹利（Dan Biers）、美國前國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）及多位美國學者見證下，為籌備數個月的國民黨駐美代表處揭牌。

朱立倫致詞表示，自國民黨14年前關閉駐美代表處以來，世界首都華府就聽不見國民黨的聲音。隨著國民黨今天恢復設處，「我們要說我們在這，我們回來了」。

朱立倫說，今天是非常重要的時刻，大家一起慶祝美國與中華民國台灣的長年情誼，尤其在這個情勢緊張的時代，台灣需要所有來自世界的支持，特別是美國友人。

朱立倫強調，國民黨是捍衛台灣的政黨，是保護台灣民主的政黨，也是為和平、安全與繁榮奮戰的政黨。他說，國民黨重返華府後，將共同為台灣、為中華民國爭取支持，也會代表台灣人民。

2008年馬英九當選總統，即關閉國民黨在美代表處，對美事務由外交部負責；2016年國民黨失去政權後，也未再派專人駐美。

為重建與美方交流管道，國民黨去年11月開始恢復華府設處籌備工作。最後地點選定華府賓州大道上一棟能遠眺美國國會山莊的大樓9樓，由國民黨國際部主任黃介正、國際部副主任黃裕鈞分別擔任駐美處代表與副代表。

黃介正指出，自己曾旅居華府很長一段時間，相信很多人認識他，他也認識不少人。未來他將竭盡所能，不只為國民黨，也為台灣、為中華民國打拼。

黃介正表示，他們特別為國民黨駐美代表處，選一個能每天提醒自己「只有天空才是極限」，還能在美國首都看到「青天白日」的地方。他說，未來將徵詢美國友人指導意見，不只建立友誼，也會作專業性交流。

談到對國民黨重返華府的看法，出席開幕的約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）中國研究客座教授卜道維（David Brown）說，今天對華府來說是個非常高興的一天，如他人所指，國民黨過去在華府的代表中斷，但在今天獲得填補。

卜道維樂觀認為，國民黨恢復駐美代表處，能為重建中華民國台灣與美國間信任與合作做出極大的貢獻。

美東時間8日稍早國民黨主席朱立倫在華府以視訊方式參與中常會，他表示，國民黨駐美代表處將揭牌啟動，受到美方各界的歡迎，希望讓大家知道國民黨是最愛台灣、捍衛中華民國的政黨，也希望跟美方隨時溝通交流。

國民黨昨(8日) 下午召開中常會，目前人在美國華府訪問的朱立倫，以視訊方式主持會議，並發表談話。

朱立倫表示，位於華府的國民黨駐美代表處即將正式揭牌啟動，這是自2008年國民黨駐美代表處關閉後，時隔14年後再度回到華府，受到美方政府、學界及民意代表的歡迎，同時也感謝僑界朋友，希望讓大家知道國民黨是最愛台灣、捍衛中華民國的政黨，也希望跟美方隨時溝通交流。

朱立倫指出，他這幾天在華府接連拜會美國政界，昨天(7日) 與6位美國國會議員會面，都表示對台灣及國民黨的支持，也非常歡迎國民黨重返華府；他與美方行政部門也對於台灣安全、兩岸關係、台美經貿情況、科技發展及能源議題交換意見，美方行政部門也歡迎國民黨重返華府。

朱立倫表示，他日前在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）發表演說，闡述國民黨立場，讓大家清楚，國民黨自總理孫中山創黨至今，一直堅定親美立場，跟民主自由站在一起。捍衛中華民國，保衛民主自由，是國民黨絕對不會改變的立場，同時也希望兩岸持續透過溝通交流維持穩定和平。

朱立倫指出，他在美國告訴國際上的朋友，國民黨就是「護台灣，保民主，拚未來」，守護台灣，保衛民主自由，拚一個和平安定繁榮的未來。

中央社報導，朱立倫訪問美國，8日結束華府行程。他離開前受訪表示，國民黨一向是親美政黨，而非如外界錯誤標籤的親中；他奉勸北京，軍機擾台等強硬作法只會激起台灣民眾反感。

朱立倫2日啟程訪美，行程包括舊金山、華府、紐約與洛杉磯。8日是他華府6天訪問的最後一天，重頭戲是為國民黨駐美代表處揭牌，他於開幕結束後接受媒體聯訪。

總結此次華府行，朱立倫表示，訪團除跟美國行政部門見面外，也跟國會、學界與智庫會面，智庫當中有傾民主黨的，也包含傾共和黨的，國會也是兩黨議員都見。

朱立倫說，可以感受到美方對台灣的支持，尤其是非常重視安全議題；美方也很關心國民黨的態度，他們堅定表達國民黨捍衛台灣的決心，畢竟是中華民國創建的政黨，國民黨一定守護中華民國，守護民主自由，這樣的立場大家都能接受。

此外，朱立倫說，國民黨設立駐美代表處，「大家都很恭喜，大家都很歡迎」，包括部分美國議員與行政部門在內，都表示國民黨重返華府，表達了國民黨決心，就是共同捍衛中華民國、捍衛台灣，為民主自由努力。

有外媒提問，部分人認為國民黨是親中政黨，但美國把中國視為戰略競爭對手，國民黨重設駐美代表處，打算如何經營與美方關係。

朱立倫表示，打從國父孫中山創黨以來一直到今日，國民黨都是親美、挺民主、挺和平、挺安全與挺繁榮的政黨，從來都不是外界錯誤標籤的親中。他說，重設駐美處能向美國友人傳達重要訊號，那就是「我們人在這」，美方能聯繫國民黨，國民黨也能與美方各界聯繫。

至於是否認為北京應緩解對台軍事、經濟壓力，展現善意，朱立倫說，國民黨立場從來沒改變過，譬如說軍機擾台的事情，都覺得不應該發生，不宜在這個時候干擾民心，造成民眾反感，或是有任何強硬作法。

朱立倫說：「強硬的手段只是激起台灣民眾反感，這些都是不應該發生的。」

朱立倫表示，兩岸應該要透過溝通對話交流，能夠大家提升善意、求同存異，甚至進一步能夠相互尊重不同點，這才是努力的目標。

有媒體關心國民黨年底選舉布局，朱立倫表示，國民黨會透過民調與地方訪談，從目前有意願或潛在候選人中找出最能獲得選民認同的，也會跟地方協調溝通，團結一致推出最好的人選。

針對桃園市長提名風波，朱立倫說，從徵召前行政院長張善政參選桃園市長以來，張善政民調每次都領先民進黨潛在候選人。關於何時提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕競選連任，他則說會尊重兩人認為最適當時間，來做相關提名工作。

至於2024年總統大選是否有藍白合作空間，朱立倫指現在談2024實在太早，目前最重要的還是2022年底選舉。

首次發稿: 2022-06-08 14:29

台灣國民黨主席朱立倫會晤白宮國安官員：

美方關切安全議題

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨黨主席朱立倫美東時間7日與白宮國安會中國事務資深主任蘿拉羅森柏格會談，雙方就安全、國防等議題交換意見。朱立倫表示，確實感受得到美方對安全議題的關切。

國民黨訪美代表團由國民黨主席朱立倫（右4）率領副主席夏立言、立法委員陳以信、駐美副代表黃裕鈞、前立法委員許毓仁及文傳會副主委林家興等人，7日拜會美國眾議院「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）（右3）。（國民黨提供）中央社

圖/中央社

繼6日拜會國務院後，朱立倫7日前往美國在台協會華盛頓總部（AIT/W）與羅森柏格（Laura Rosenberger, 上圖右）會談約45分鐘。

朱立倫會後表示，雙方針對各項議題交換意見，尤其是整體安全議題、國防議題，能源安全也有提到，包括各方關心的兵役、後備制度都有討論。

3年前曾經以國民黨總統候選人身分造訪華府的朱立倫說，和上回相比，美方關心的議題確實有所改變，現在更關注安全議題，包括國防安全、能源安全與科技安全。

除了與國安會官員會晤，朱立倫7日上午也走訪華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）與專家學者針對台灣產業鏈等議題交換意見。結束與國安會的會談後，朱立倫一行前往國會山莊，拜會美國國會議員。

台灣國民黨主席朱立倫會晤白宮國安官員：美方關切安全議題

台灣國民黨主席朱立倫拜會美國務院•安全到經貿無所不談 論九二共識：是「沒有共識的共識」

國民黨訪問美國代表團7日拜會美國聯邦眾議員麥克林（Lisa McClain, R-MI）（右3），黨主席朱立倫（左3）說，這次來沒有黨派之見，共同為台灣拚外交、反映台灣在安全、經貿等議題上與美國雙方合作的需要。（國民黨提供）中央社

朱立倫（右2）7日率領副主席夏立言、立法委員陳以信、駐美副代表黃裕鈞、前立法委員許毓仁及文傳會副主委林家興等人，拜會美國聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel, R-CA）。（國民黨提供）中央社