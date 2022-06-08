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【減少電子垃圾】歐盟統一充電線規格•Type C世代全面到來　法人：可能加速蘋果發展無線充電

歐洲聯盟成員國和歐洲議會，7日就歐盟銷售智慧型手機和平板電腦統一充電器規格的法律文本達成協議，這項法案將要求多數可攜式設備採用USB Type C充電規格，相關規定將於2024年秋季生效。這對蘋果公司（Apple）是一大打擊。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/08 11:15
圖為歐盟內部市場執行委員布勒東（Thierry Breton）2021年9月23日, 針對充電線統一問題, 在歐盟布魯塞爾總部, 召開記者...

圖為歐盟內部市場執行委員布勒東（Thierry Breton）2021年9月23日, 針對充電線統一問題, 在歐盟布魯塞爾總部, 召開記者...

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）歐洲聯盟（EU）通過智慧型手機和平板電腦統一採用USB Type C充電規格，法人表示，此規範將帶動Apple的相關產品改採Type C 規格，預期Type C世代將全面到來，連接器等相關供應鏈廠將大洗牌，但也可能加速蘋果發展無線充電。

歐洲聯盟成員國和歐洲議會7日就歐盟銷售智慧型手機和平板電腦統一充電器規格的法律文本達成協議，這項法案將要求多數可攜式設備採用USB Type C充電規格，相關規定將於2024年秋季生效。這對蘋果公司（Apple）是一大打擊。

中央社８日引述法人表示， 根據歐盟及研調機構統計，目前智慧手機充電器接口在Non Apple的品牌中，已接逐步轉換至 Type C接口；Apple全球市占率約15%至20%，則仍以Lightening接口為主。

法案通過後，屆時所有蘋果、非蘋陣營在歐盟銷售的終端產品就必須全面採用Type C 接口，預期將使Type C市場需求持續快速成長。

10年來，手機充電器格數量已從30個減少到目前3種常見傳輸充電線，包括蘋果手機的Lightning、多數其他手機使用的Micro USB，以及越來越多人使用的USB-C（Type C）。

法人分析，USB Type C支援快充，音頻，視頻的設計，是集充電、數據和音頻與視頻功能的接口，新規格的法案，將讓NB、平板等產品走向輕薄化設計，減少連接埠數量，帶動整合多接口的USB Type C產品滲透率提升。

隨著Type C規格遍及各類產品，市場規模迎來高速成長，已掌握Type C規格的相關供應鏈將受惠，相反的如未提前卡位，勢必隨著產品世代交替而淘汰，在一統天下的大趨勢下，產業將走向大者恆大的新賽局，預料包括連接器、連接線、IC設計等相關供應鏈廠將迎來新一輪大洗牌。

歐盟相信，將所有設備充電線統一化有助減少電子垃圾，儘管蘋果認為，統一充電器規格會減緩創新速度，並造成更多污染。但對消費者而言，省去購買一堆不同接口的各式連接線及轉接頭，絕對是好消息。

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