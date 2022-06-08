北臺灣重要運輸門戶！臺北港區擴充潛力　發展車輛智慧物流及離岸風電基地　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北港擁有優越的地理區位，是北部重要的運輸門戶，近年持續建設南碼頭區離岸風電及智慧車輛產業物流園區，同步推動物流倉儲區物流產業發展，交通部長王國材昨(7)日率員視察時並表示，加速發展臺北港成為智慧物流及綠能科技港，提升港埠營運效率及國際競爭力。

交通部透過新聞稿表示，因應產業對於能源科技前瞻發展與應用的需求與日俱增，港口又是與世界鏈結的重要樞紐，港務公司與業者密切配合，共同合作積極規劃佈建港埠智慧化基礎建設，並提前部署未來港口長遠發展腹地，以智慧物流及綠能科技港為核心，帶動相關產業蓬勃發展。

交通部王國材對於港務公司針對臺北港未來發展已有整體規劃表示肯定，並指示該公司應持續掌握國際海運市場脈動及港口智慧化發展趨勢，加速發展臺北港成為智慧物流及綠能科技港，提升港埠營運效率及國際競爭力。

王國材談到淡江大橋於2024年底通車後，可望串連大臺北核心商業發展區，他並指示，臺北港應善用地理優勢，積極串聯陸海空物流運輸能量，發揮產業生態圈之加乘效果。

港務公司表示，臺北港以北部貨物進出港、綠能產業港及產業物流港為發展定位，規劃陸域面積為1,038公頃，目前已填築完成471公頃土地，未來將陸續擴充物流倉儲區及南碼頭區二期約567公頃土地，提供產業充足發展腹地，東碼頭區油品中心預計於2027年起遷移至物流倉儲區第四期，東碼頭區亦將重新進行整體規劃，打造臺北港區發展新門戶。

交通部表示，物流公司規劃在南碼頭區約60公頃土地上，引進5GAIoT、車聯網等技術，打造智慧車輛產業物流園區，預計2026年底營運，並以年進出口50萬輛汽車為目標；同時該園區未來將發展成為100%碳中和永續園區，引進太陽能光電場域、智慧車接駁、電動車充電及水循環利用等新科技，屆時約可減少超過8,000噸之排碳量，相當於20座大安森林公園碳吸收量。

最後，交通部提到臺北港配合政府能源政策，已作為離岸風機水下基礎生產基地，未來因應風機組件大型化趨勢，水下基礎高度將較目前75公尺更為增高，臺北港南碼頭區將依業者所需，擴充廠房。