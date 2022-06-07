接見斯洛伐克訪團 蔡英文盼建立更緊密夥伴關係 斯國副議長稱「站在台灣身後」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）斯洛伐克訪團今（7）日拜見總統蔡英文，斯洛伐克國會副議長勞倫契克表示，該國站在台灣身後，也做好隨時抵抗威脅民主強權的準備。蔡英文則感謝斯國捐贈疫苗、支持我國參與WHA，盼雙方持續相互合作，建立更緊密的夥伴關係。

蔡英文上午於總統府接見斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團，她歡迎首次訪台的勞倫契克（Milan Laurenčík），以及二度訪台的德若巴（Juraj Droba）省長及歐舒斯基（Peter Osuský）主席。

蔡英文表示，近年來台斯雙邊關係越來越密切。為了共同對抗疫情，台灣捐贈口罩給斯洛伐克，斯洛伐克也捐贈疫苗給台灣。她再次感謝斯國的協助，表示雙方「一起在國際上創造『善的循環』」。

蔡英文也提及去年國發會龔明鑫主委率團訪斯，以及斯國經濟部葛力克次長領團來台，並舉辦了首屆台斯經濟諮商會議。她進一步說明，「台斯雙方簽署了16項備忘錄，不論是在研發創新、貿易拓銷，或太空、半導體等領域，都有更深入的交流。今年，包括工研院半導體專家團及國發會委託的台杉投資公司，也陸續到斯洛伐克參訪，相信將持續提升雙方產業合作關係。」

總統還感謝斯國國會在外交、衛生及歐洲事務3個委員會，連續通過支持臺灣參與WHA決議案，並期待雙方「在全球關注議題上，持續相互合作，建立更緊密的夥伴關係」，並以兩國攜手合作援助烏克蘭，及幫助安置在斯國的烏克蘭難民為例。

她強調，相信未來台灣和斯洛伐克能與理念相近的國家，一起加強合作，打造具有韌性的民主陣線，為世界做出更多貢獻。

勞倫契克表示，台灣與斯洛伐克肩並肩共同走在艱難的疫情時代，全球疫情雖然是非常嚴峻的考驗，卻也促成兩國更多友誼之橋的建構及合作的實現。

勞倫契克提及，斯洛伐克永遠不會忘記在疫情最艱難的那段日子裡，台灣提供的無私援助，成千上萬個醫療口罩讓斯國眾多國民免於感染。而台灣為了感謝斯洛伐克提供的疫苗，特地在夜幕之下的台北101上點燈「感謝斯洛伐克」，也讓他們深受感動與難忘。

勞倫契克指出，在斯洛伐克國會的台灣好朋友，比如像歐舒斯基議員，也支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及「國際民航組織」（ICAO）。此外，在斯洛伐克的台灣好朋友也高度讚揚兩國在經貿等各領域已經展開的合作，尤其是為斯國國民提供就業機會，以及發展斯國經濟的台灣投資。

勞倫契克表示，斯洛伐克就站在台灣的身後，不會因為外界的阻撓或干擾而妥協，也做好隨時抵抗威脅民主強權的準備。為實現民主，台斯兩國都走過一段漫長又坎坷的道路，因此十分珍惜民主和自由，並認爲，蔡英文是台灣與台灣人民民主與自由的化身。

德若巴則在致詞中表示，台灣是斯洛伐克長期非常重要的夥伴，尤其近幾年來，兩國高層互訪非常頻繁。

德若巴說此次來訪，目的是與高雄市簽訂與布拉提斯拉瓦省的夥伴協定。他認為，這種全球化的合作，正是因為各個小城市、各個不同地區的合作，而顯得更加豐富多彩。他並承諾，會非常積極推薦與高雄的各項合作，比如在科技領域、經貿領域，同時也期待在這兩個城市和省之間年輕學者及年輕人的互訪。布拉提斯拉瓦可以提供台灣的學者們、孩子們很棒的、多元的、很寬廣的視野，可以讓他們有很多機會去學習。

德若巴也誠摯邀請蔡總統，在未來條件許可的情況下，有機會訪問布拉提斯拉瓦省，「在這裡，我們會永遠為妳準備紅色地毯」。