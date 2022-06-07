2千噸糧食坐困烏克蘭 缺糧危機恐延至2023年

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）兩大糧倉國交火引發全球糧食危機。俄國開戰後封鎖烏克蘭海運，多達2千萬噸糧食無法出口導致世界各地缺糧。目前各國期望建立海上糧食走廊解套，然而分析警告，若無法在十週內拿出解決方案，烏國今年恐將減產，糧食危機將延續至2023年。

《衛報》報導，俄烏交戰以來，約2千萬噸糧食困在世界第五大小麥出口國的烏克蘭境內，穀倉近趨飽和，而再過1個多月，冬麥的收割又將開始。與此同時，非洲缺糧，全球通貨膨脹飆升，印度等國正禁止小麥出口，連俄國也不例外。飢荒的風險正逐漸逼近。

俄國拼解禁 封鎖糧食出口作籌碼

報導指出，烏克蘭所產葵花籽佔全球總量半數，小麥佔全球一成，大麥與油菜籽則各佔全球兩成。世界迫切需要糧食，而基輔也需要出售糧食獲得外匯，國際要求就烏克蘭糧食救援達成協議的壓力日與俱增。

然而烏克蘭大部分糧食透過海上運輸，多個重要港口如奧德薩（Odessa）港被俄國扼住，不得其門而出；此外，要將烏國龐大數量的糧食運出，物流也是棘手挑戰，數量著實龐大，依靠陸路基本無法實現。

而俄國不僅以此要脅解除世界對其的制裁，美國國務卿布林肯6日更指控俄國盜賣烏國糧食給非洲國家，以此施壓牟利，他更譴責俄國行徑加劇全球糧食危機，簡直「敲詐勒索」。

海上糧食走廊 土耳其成關鍵

根據烏克蘭國家農業論壇（Ukrainian National Agrarian Forum）主任Mariia Didukh表示，戰前該國90％以上的農產品透過海運出口，而據國際穀物理事會（International Grains Council, IGC）數據，戰前每月有5百萬到6百萬噸穀物自烏國海港出口。

Mariia Didukh進一步指出，當局試圖找出替代路線，如鐵路、卡車以及羅馬尼亞的港口，但運量低、費用高、時間長，因此「不切實際」。而烏國鐵路的軌距較鄰國略寬，這也意味著穀物運送至邊界需再次裝卸，費工費時。

聯通黑海，跨越亞、非兩陸的博斯普魯斯海峽（Bosporus）成為打破此次糧食供應危機的關鍵。若要藉此建立海上人道走廊運送糧食，擁有進出黑海的水道掌握控制權的土耳其，被認為能成為與俄國就烏國糧食出口進行對話的主導者。

然而，要確保烏國農產品安全運出，除了擬定國際協議之外，仍有需多問題亟待解決，包括船舶、船員的能力以及安全性等。

其一，俄國封鎖烏國面向黑海的港口時，在周圍水域佈滿漂浮的水雷，要建立安全的穀物走廊必須要在水域排雷。其二，運送2千萬噸穀物，預計將需多達4百艘的散裝貨船。散佈於各航線上的貨船也需時間駛向黑海。

與時間賽跑 糧食危機恐延長至2023年

根據當前形勢，烏克蘭農產與食品分析師估計，世界僅有十週時間尋找解決方案，而此前烏國也需要為即將到來的春收找到儲藏空間。

報導指出，於今（7）、明（8）兩日在倫敦舉行的國際穀物理事會的年度會議上，烏克蘭糧食及其時效壓力預計將成為焦點，該理事會成員包括事主俄羅斯與烏克蘭。

如若海上糧食走廊落空，將對依賴烏克蘭進口穀物的國家，如埃及造成持久性的影響。彼得（Arnaud Petit）表示，若烏國農民看到烏克蘭出口糧食能力有限，就會限縮2023年的產量，而這意味著「兩年的市場紊亂」，彼得強調，「這將是最糟的情況。」