會考後怎麼填志願？　新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引

因應COVID-19疫情影響，國中教育會考後，多 數國九學生會考後採改線上教學模式，少了到校與教師互動、 參訪學校或相關適性探索的機會。新北市為協助學生適性發展， 首創提出「適性輔導及學生志願選填」建議參考指引， 供現場教師及家長使用。在維護全體師生健康安全前提下， 讓即將畢業的孩子在志願選填及生涯抉擇上，獲得最佳的資源協助。

教育局表示，建議參考指引共分成導師篇、輔導活動科教師篇、 專輔教師篇、行政篇及學生篇等5部分及6大策略，同時製作圖卡輔 助說明。包含國中學校透過行政、輔導、 導師團隊合作規劃適性輔導活動、 提供線上及通訊社群多元諮詢管道、學校主動提供升學資訊及網站、 設計不同且多元線上可參與活動課程、 最後結合生涯課程完成志願選填。在多數學校進行線上授課期間， 藉由網路、通訊軟體社群、電話等多元媒介資源， 讓家長孩子在家也有充分資源，適性升學不煩惱。

明志國中輔導主任黃宜貞分享，因應疫情9年級學生在會考後停止實 體授課，但學校行政發揮創意辦理「線上快閃入班宣導」活動， 在疫情期間取代實體高中職到校宣導， 利用線上會議室讓高中職端直接操作進行，不論是表演活動、 影片宣導、互動對話皆有一定的精采度，不僅降低染疫風險， 適時提供學生志願選填的參考資訊。

大觀國中專任輔導教師陳麒文則說，在線上授課期間，會以網路和L INE軟體為媒介，協助有生涯議題的輔導個案釐清方向， 平時也會協助學生及導師，藉由判讀性向測驗及本身興趣的結果， 發掘學生優勢能力，作為輔導學生選填志願時的依據。

三峽國中張恩齊同學表示，學校提供「適性雲端任意門」跟「 新北適性線上資源百寶袋」數位資源，相關資訊非常清楚， 只要點選連結就可以查到想要瞭解的科系，非常方便。其中還有一些 生涯的相關影片和線上遊戲等，覺得很有趣，在家也可以跟爸爸、 媽媽一起討論該如何填志願。

教育局表示，2022新北市線上教育博覽會網站持續online， 提供新北各校的資訊及特色介紹，豐富線上資源還能抽獎拿好禮， 另外在學生志願選填截止前，辦理1至2場次「 適性選擇線上會客室」活動， 以及基北區升學專線諮詢服務專線服務，提供新北巿高中職各群科、 生涯抉擇及未來進路等專業諮詢及協助， 相關最新資訊可加入新北適性發展職涯領航社群及臉書「 新北學bar」查詢。

汐止國中輔導行政與專輔教師、輔導活動科教師討論建議參考指引內容，及有效運用的方式。(照片來源：新北市教育局提供)

新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引，協助孩子適性選擇(學生篇)。(照片來源：新北市教育局提供)

新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引，協助孩子適性選擇參考指引(導師篇)。(照片來源：新北市教育局提供)