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會考後怎麼填志願？　新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引

By 台灣英文新聞
2022/06/07 17:14
新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引，圖為大觀國中輔導行政與導師討論如何運用建議參考指引內容。(照片來源：新北市教育局提供)

新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引，圖為大觀國中輔導行政與導師討論如何運用建議參考指引內容。(照片來源：新北市教育局提供)

因應COVID-19疫情影響，國中教育會考後，多數國九學生會考後採改線上教學模式，少了到校與教師互動、參訪學校或相關適性探索的機會。新北市為協助學生適性發展，首創提出「適性輔導及學生志願選填」建議參考指引，供現場教師及家長使用。在維護全體師生健康安全前提下，讓即將畢業的孩子在志願選填及生涯抉擇上，獲得最佳的資源協助。

教育局表示，建議參考指引共分成導師篇、輔導活動科教師篇、專輔教師篇、行政篇及學生篇等5部分及6大策略，同時製作圖卡輔助說明。包含國中學校透過行政、輔導、導師團隊合作規劃適性輔導活動、提供線上及通訊社群多元諮詢管道、學校主動提供升學資訊及網站、設計不同且多元線上可參與活動課程、最後結合生涯課程完成志願選填。在多數學校進行線上授課期間，藉由網路、通訊軟體社群、電話等多元媒介資源，讓家長孩子在家也有充分資源，適性升學不煩惱。

明志國中輔導主任黃宜貞分享，因應疫情9年級學生在會考後停止實體授課，但學校行政發揮創意辦理「線上快閃入班宣導」活動，在疫情期間取代實體高中職到校宣導，利用線上會議室讓高中職端直接操作進行，不論是表演活動、影片宣導、互動對話皆有一定的精采度，不僅降低染疫風險，適時提供學生志願選填的參考資訊。

大觀國中專任輔導教師陳麒文則說，在線上授課期間，會以網路和LINE軟體為媒介，協助有生涯議題的輔導個案釐清方向，平時也會協助學生及導師，藉由判讀性向測驗及本身興趣的結果，發掘學生優勢能力，作為輔導學生選填志願時的依據。

三峽國中張恩齊同學表示，學校提供「適性雲端任意門」跟「新北適性線上資源百寶袋」數位資源，相關資訊非常清楚，只要點選連結就可以查到想要瞭解的科系，非常方便。其中還有一些生涯的相關影片和線上遊戲等，覺得很有趣，在家也可以跟爸爸、媽媽一起討論該如何填志願。

教育局表示，2022新北市線上教育博覽會網站持續online，提供新北各校的資訊及特色介紹，豐富線上資源還能抽獎拿好禮，另外在學生志願選填截止前，辦理1至2場次「適性選擇線上會客室」活動，以及基北區升學專線諮詢服務專線服務，提供新北巿高中職各群科、生涯抉擇及未來進路等專業諮詢及協助，相關最新資訊可加入新北適性發展職涯領航社群及臉書「新北學bar」查詢。

會考後怎麼填志願？　新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引

汐止國中輔導行政與專輔教師、輔導活動科教師討論建議參考指引內容，及有效運用的方式。(照片來源：新北市教育局提供)

會考後怎麼填志願？　新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引

新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引，協助孩子適性選擇(學生篇)。(照片來源：新北市教育局提供)

會考後怎麼填志願？　新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引

新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引，協助孩子適性選擇參考指引(導師篇)。(照片來源：新北市教育局提供)

更新時間 : 2022-06-07 20:58 GMT+08:00

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