長榮酒店和台灣高鐵暑假超強跨界合作　住宿加購高鐵票6折起 加碼「你住宿‧我抽獎」活動

長榮酒店和台灣高鐵攜手搶攻暑假親子客群出遊潮，即日起，消費者於長榮酒店官網預訂6/7～8/31住房立即享有同筆訂單加購高鐵車票6折起優惠(6月搭乘高鐵享對號座全票6折優惠、7～8月搭乘享65折優惠)；為期3個月優惠期間，每個月再加碼推出「你住宿‧我抽獎」活動，由國內6家酒店每月各自舉辦一次線上抽獎，抽出一位幸運兒獨得免費住宿券及高鐵乘車券！

配合這次長榮高鐵聯票優惠活動，探訪完基隆小巷秘境，入夜可選擇基隆港邊的長榮桂冠酒店(基隆)，平日雙人入住海景客房$3,999起；而鄰近於捷運松江南京站的長榮桂冠酒店(台北)則是推出13坪高級套房，平日雙人入住只要$4,088起。長榮桂冠酒店(台中)直接祭出28折起優惠，平日雙人入住標準樓層高級客房只要$2,599(不含早餐)，在暑假旅遊旺季期間是CP值極高的選擇。

而想要優哉享用飯店五星早餐的消費者則可以選擇其他酒店一泊一食住房優惠，長榮文苑酒店(嘉義)主打透過官網訂房最低價，平日雙人入住豪華客房$4,460起，每房再加贈$300餐飲抵扣券；台糖長榮酒店(台南)推出平日雙人入住豪華客房一晚$3,599起，每房贈送懷舊茄芷野餐袋，內含雙人份精緻點心；想來場療癒身心之旅，長榮鳳凰酒店(礁溪)平日雙人入住高級洋式客房一泊二食$9,200起，官網訂房時註記高鐵聯票專案，再送氣泡酒1瓶。(ø酒後不開車，安全有保障。)

凡於8/31前至長榮酒店官網預訂國內任一家酒店6/7～8/31住房且加購同期間高鐵車票的消費者，退房後將依官網訂單編號自動取得「你住宿‧我抽獎」抽獎資格，各酒店每月都將抽出一名得獎者，獨得免費住宿券1張及高鐵標準車廂免費乘車券2張；每月得獎名單將於次月5日(7/5、8/5、9/5)抽出，並公布在各酒店官網(https://www.evergreen-hotels.com/)及臉書粉絲團專頁，記得先關注追蹤粉絲團專頁。