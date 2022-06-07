新北學校暖心輔導 讓孩子心心相連樂相見

疫情持續延燒，新北市持續宣導學生居家學習後返校的 適應及關懷輔導，學校也因地制宜規劃許多輔導策略，以輔導計畫、 蒐集資訊、檢驗回饋、擴大執行4個步驟， 針對學生返校啟動輔導系統及多元措施， 儲備豐碩能量迎接學生實體上課。

中山國中輔導室與教務處於5月底蒐集超過1,100份問卷， 分析學生在家學習狀況與心情，透過科學方法的數據資料， 研擬孩子返校輔導安心策略。陳君武校長表示，因應疫情持續高峰， 為照顧師生身體健康、心理適應以及學習品質各層面， 因此學校會時時關懷、刻刻掌握，做最妥善的準備。

金龍國小專輔老師白家丞用直播介紹生動有趣兒童確診繪本， 描述學生面臨隔離與生活改變的心理預備，由確診、 密切接觸者及一般同學不同角色心境， 學習尊重他人並增加復課後正向適應力，學校提供防疫安心線上宣講 連結：:https://youtu.be/ hJGUuZ4H1Ho。同時， 學校辦理線上宣講提醒老師留意學生心理變化， 觀察線上留言與各種非語言表達可能警訊， 幫助孩子居家學習期間安身與安心。

青山國中小針對返校輔導分為全校性及確診生個別輔導兩個部分， 除了幫導師進行增能研習並製作生動有趣安心宣導提供使用， 另一方面教導確診孩子和家長正確觀念並提供多種應對方式。 令人感動的是， 確診學生在小日記裡感謝導師和專輔老師在自己確診期間協助穩定情 緒和即時關心。

新莊國中汪書瑜老師得知班上有確診生立即啟動班級輔導， 引導學生思考「擊垮我們的是人性並非病毒」，帶孩子用詞語造句： 我還有、我感謝、我還能、我還可以…，學習疫情所帶來反思， 戒慎而不恐懼。也透過一人一句祝福，讓學生康復後安心回校， 感受班級溫暖。

安溪國中提出「安心製造所」企劃案製作安心文宣， 更由全體教師合力製作創意MV「100個太陽」歡迎學生安心返校 (影片連結：https://youtu.be/ IXLhJe0zuCc)。此外， 教師在課程中引導學生製作花藝和感恩卡片並致贈給三峽區公所、 衛生所、恩主公醫院及雙和醫院等單位，創造善的循環來對抗疫情， 傳遞溫暖給社區大眾， 而辛苦的醫療人員受到肯定鼓舞後也感動落淚。

教育局長張明文表示，感謝各校輔導室、行政人員與教師齊心努力， 疫情嚴峻期間無論是實體、線上還是分流上課， 帶領孩子同理染疫的他人乃至於世界上每一個受疫情影響角落， 讓學生更珍惜每一個學習機會，感受到被關懷的喜悅，創造善的漣漪 。

金龍國小白家丞老師線上宣講分享提醒如何辨識孩子線上訊息。(照片來源：新北市教育局提供)

青山國中小專輔教師陳恩潔為全校導師說明安心宣導內容。(照片來源：新北市教育局提供)

新莊國中教師汪書瑜在課程中引導學生學習疫情所帶來反思。(照片來源：新北市教育局提供)