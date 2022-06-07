【中國核酸焦慮症】「72小時檢測證明」如續命靈藥? 上海當局6日起放寬規定

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）上海自６月1日開始恢復正常生活秩序，民眾原以為解封後能過上正常生活，但真實情況是，為了能夠順利進出公共場所，上海人轉而進入在72小時內緊繃找核酸檢測點、做核酸的新生活，患上「核酸焦慮症」。

由於實施以來上海人疲於奔命、民怨四起，這項規定現已稍微放寬，也就是從6月6日起，只要持有24小時內核酸採樣的證明，就算檢測結果還未出爐，一樣可以進入公共場所、搭乘大眾交通工具。

上海在6月1日解封前，歷經2個多月的嚴厲封控，由於人們長期閉鎖在家中，不少上海居民出現情緒上的焦慮、抑鬱症狀。

然而，解封之後，新的核酸焦慮症又降臨上海。由於72小時核酸檢測結果成日常必需品，６月1日開始，各地快速檢測站湧現人潮。

據新浪新聞網報導，一名上海居民表示，對於很多上海人而言，告別居家隔離和搶菜等焦慮後，新的核酸焦慮又出現了。

在中國社交平台微博上，不少上海人分享自己好似得了核酸焦慮症。有網友說，「今天就排了一個小時吧，72小時保值期焦慮症」、「上海核酸真是一個魔幻規定，每天不是在排隊做核酸，就是在焦慮症中找核酸檢測點續命」。

再嘗一點美夢ovo 今天15:42 來自 iPhone用戶端 現在做核酸就像續命

所有地方都需要72小時以內的核酸 導致我聽到我的核酸是48小時的時候

就開始瘋狂焦慮，一定要在當天把命續上 並且看到每個人不多的核酸亭

都想把頭伸過去讓人家捅一下

即使剛剛才做完上一次核酸

中央社報導，來自台灣、活躍於中國財經媒體界的經濟學者郎咸平2日在微博上發文說，「起來第一件事，看看核酸在不在72小時內，周邊哪有核酸點，開放時間是怎樣的？或許和我一樣，這是很多人的常態」：

愛矯情的歡喜V 46分鐘前 來自 iPhone用戶端 我似乎好像可能患上了核酸焦慮症， 原本做核酸的場所突然改成雙號做，跟我完美錯開 ​

上海甚至出現做不到核酸檢測，檢測點被砸事件。根據上觀新聞報導，1日晚間普陀區長風街道一核酸檢測點的檢測需求量超過負荷，試管準備不夠，居委會幹部通知後續排隊的人龍不用排隊了。

對此，一位居民表示不滿，將周邊路障扔到檢測點，當場掀桌，造成檢測的大白（即身著全套白色防護衣的防疫人員）挫傷、採集好的核酸樣本散落在地上。事件鬧到警察局，當事人因尋釁滋事被公安機關行政處罰。

上海市政府原本規定，6月1日起，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明；若要搭乘鐵路等交通工具離開上海則要48小時內陰性證明。

但由於頻繁核檢讓民眾疲於奔命、民怨四起，這項規定稍微放寬為從6日起，只要持有24小時內核酸採樣的證明，就算檢測結果還未出爐，一樣可以進入公共場所、搭乘大眾交通工具。