北富銀公布中小企業ESG調查 六成五企業重視台灣永續發展政策

因應國家發展委員會公布「2050淨零排放路徑」， 台北富邦銀行積極推動永續金融， 期許成為企業推動減碳轉型的最佳金融夥伴，截至2022年5月底 ，針對中小企業的綠色授信餘額已超過新台幣600億元， 且更推動行內中小企業客戶ESG需求調查，今(6/7)公布結果 顯示，高達65%的受訪企業對於「台灣永續發展相關政策」 最為關注，在永續議題上，「淨零排放」及「碳關稅/碳費/碳權」 分別獲得46%及34%的企業重視，「氣候變遷對企業的衝擊」、 「企業綠色轉型」及「綠色能源及再生能源」亦各有30%左右的企 業深感興趣*。北富銀表示，這次調查有助於瞭解企業推行ESG的 痛點，將積極提供符合客戶需求的全方位金融服務， 發揮永續金融影響力，支持客戶邁向綠色轉型。

北富銀ESG需求調查聚焦企業關注的永續議題， 根據行政院主計總處19個產業大類進行分類，針對超過2千家中小 企業客戶發出問卷，共獲得1,148家企業回覆，顯示ESG議題 已成為許多企業在經營上的必修學分。北富銀表示，大型企業集團因 具備推行ESG的經驗和資源的優勢，能夠較為靈活的因應市場趨勢 或遵循法令要求，但中小企業則不然，由於資源相對不足，短期競爭 的壓力巨大，許多中小企業無暇仔細關注ESG趨勢，或是即使已有 概念，但尚不知從何著手推動綠色轉型。

在調查中，「台灣永續發展相關政策」位居這次ESG需求調查排行 榜第一名，顯示對大多數企業而言， 政府的永續政策揭示國家未來永續的發展方向， 與產業脈動息息相關，企業必須隨時掌握，積極應對。 今年三月初金管會發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，規定20 23年起，資本額百億以上上市櫃及鋼鐵、 水泥業必須在年報揭露個體公司碳盤查結果，2027年前則須完成 溫室氣體盤查；隨後三月底國發會公布「2050淨零排放路徑」， 宣示將打造零碳能源，未來將投入9千億元預算，估計將帶動4兆元 以上民間投資，政府種種積極的宣誓皆顯示ESG對於許多企業而言 ，已從選修課一躍而成必修課。

排行第­二、三名的「淨零排放」和「碳關稅/碳費/碳權」議題， 則以電力及燃氣供應業及製造業的企業回覆最多。 依據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的定義， 淨零排放指的是在特定的一段時間內， 全球人為造成的溫室氣體排放量，扣除人為移除的量等於零。 北富銀認為，隨著越來越多國家宣布2050年的淨零排放路徑， 且許多國際大型品牌企業不僅紛紛響應，並要求供應鏈也須符合溫室 氣體排放相關規定，對於身處供應鏈上游的台廠來說勢將有所衝擊。 北富銀建議，企業可及早進行準備，從瞭解自身產業特性開始， 先確認排放主要來源為何，後續再從源頭著手逐步減少排放， 避免等到法規強制規範時才開始作為，以免因應不及。

位於ESG議題關注度排行榜第四至六名，則分別為「 氣候變遷對企業的衝擊」、「企業綠色轉型」及「 綠色能源及再生能源」，獲得許多製造業、 批發及零售業者的積極回覆， 希望進一步了解相關領域之發展與趨勢， 對此北富銀持續針對企業有興趣之ESG議題舉辦講座， 且亦主動聯繫企業提供相關金融諮詢與服務。北富銀於2021年開 始透過「綠色盡職調查」及ESG分級來評估企業轉型作為， 除了瞭解企業客戶對於氣候變遷的態度及策略， 並藉此讓企業意識到市場及銀行均相當關注產業未來所面臨到的「 轉型風險」及「實體風險」。 北富銀亦主動提供企業相關金融諮詢與服務， 協同企業對社會和環境做出更積極的作為。

身為永續金融的領航者，北富銀長期致力於協助客戶推動永續轉型， 除了持續投入綠色授信，推出符合企業需求的永續金融商品及服務， 更積極參與各類ESG論壇及講座，自2021年9月至今年4月， 北富銀便針對中小企業舉辦15場ESG研討會， 積極攜手企業客戶推動綠色轉型，共計超過500位中小企業者參與 。

北富銀表示，透過這次ESG需求調查， 可協助銀行透過量化分析來瞭解企業關注議題， 調查結果更將建置為行內ESG資料庫， 成為攜手企業永續轉型的重要引擎，提供北富銀洞察企業在執行ES G上的痛點，做為日後發展永續金融產品與服務的重要參考依據。 北富銀亦將持續舉辦「Think ESG大師論壇」，邀請產官學界重量級人物參與， 期望藉由金融深度對談帶動企業關注永續議題， 發揮永續金融領航者的正向影響力，透過各項倡議以及金融服務， 攜手企業一同擘劃永續未來。

*此問卷調查中小企業客戶感興趣之ESG議題， 每家企業可複選自己感興趣之議題，因此各類議題的百分比總和大於 100%。