112年起手搖飲、咖啡都要標示咖啡因含量　台灣食藥署：違者最高罰400萬元

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署今（7）日宣布，明年元旦起，超商、手搖飲等現場調製的飲料只要含咖啡因，都須如實標示咖啡因含量，也可依含量區間以紅、黃、綠圖示標示，標示不實者，最高可處400萬元罰鍰。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，明訂市售現場調製飲料只要含有咖啡因成分，都須標示咖啡因含量含量，並自112年1月1日生效

中央社報導，食藥署署食品組科長楊依珍表示，食藥署原本只強制要求「咖啡飲料」必須標示總咖啡因含量，但近期不少消費者反應，單從飲料名稱很難辨識是否有咖啡因，因此決定將規定擴及所有含有咖啡因的飲料，如茶、巧克力等飲料都一併納管。

楊依珍說，這次的公告有2大重點，一是擴大應標示咖啡因含量的產品範圍，從「咖啡飲料」擴及「含有咖啡因成分之現場調製飲料」，都必須標示該杯飲料的咖啡因總含量，或依紅、黃、綠色區分。

她指出，紅色代表每杯咖啡因總含量201毫克以上，黃色代表每杯咖啡因總含量101至200毫克，綠色代表每杯咖啡因總含量100毫克以下。

此外，楊依珍表示，本次預告修正也新增標示方法可採QR Code或其他電子化方式標示。

楊依珍說，新標示規定明年元旦起實施，屆時業者如未依規定標示，將依食安法開罰新台幣3萬至300萬元；標示不實者，開罰4萬至400萬元。