台南市前副發言人涉性騷擾多名兒少　黃偉哲重申要查清楚

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）已離職的前台南市政府副發言人易俊宏，涉長期藉兒少講師身分性騷擾未成年兒少。市長黃偉哲今天(7日) 於議會答詢表示，事前沒有人要易男離職；即便他已離職，也會把案情全部調查清楚。

台灣少年權利與福利促進聯盟昨(6日) 召開記者會，舉發易俊宏涉長期藉兒少講師身分性騷擾未成年兒少。包括民進黨市議員陳怡珍、國民黨市議員謝龍介今天利用議會市政總質詢進行質詢。

陳怡珍質詢表示，台少盟昨召開記者會，外界有聲音質疑「市府事先知情後勸易男離職」。謝龍介則表示，易俊宏曾屬綠黨，2017年就有性騷擾同事遭提送紀錄，後來透過南市府市政顧問洪智坤，被引薦擔任市長室機要秘書，他質疑黃的用人考核機制不彰，結果使整個台南市府蒙羞。

黃偉哲答詢指出，先前市府有收到台少盟要開記者會通知，但沒有人要易離職，而是希望他針對遭指控事情說明清楚；易男已於5月底提出離職，市府尊重當事人意願，但不論是否離職，市府一定會調查清楚。

中央社引述黃偉哲表示，市府進用約聘僱人員機制公開，並沒有誰推薦來的人就一定會用，同一職位都有人競爭，視評選結果擇優錄取。另外，易男在市府任職約2年多，期間市府未曾接獲過相關性平案件檢舉或情資。

台南市政府人事處下午發布新聞稿指出: 易男遭投訴疑涉性騷擾一事，雖然易已離職，但與市府處理性騷擾案無關，即使離職仍會依性騷擾防治法，以及台南市政府性騷擾防治及處理措施等相關規定啟動調查機制，成立申訴處理調查小組調查。

調查過程中全程採密件及保密方式處理，以保護當事人隱私；調查小組秉客觀、公平、專業原則，以不公開方式進行調查。後續將要求各機關加強性別平等及性騷擾防治等相關課程，強化員工性別意識，落實應用工作與生活中。

針對前台南市政府副發言人易俊宏涉長期藉兒少講師身分性騷擾未成年兒少，國民黨副書記長王育敏今天表示，市府副發言人爆發侵犯兒少的事件，黃偉哲難辭其咎，要求黃偉哲不要逃避、切割，一定要嚴查嚴辦。

台灣少年權利與福利促進聯盟6日召開記者會指出，曾任南市府副發言人的易俊宏，涉長期藉兒少講師身分性騷擾未成年兒少至少8人、時間長達7年。台南市長黃偉哲表示，市府人員若涉任何性平事件，市府無法容忍，一定依法調查，絕不寬貸，該移送法辦就移送。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、國民黨立法院黨團首席副書記長李德維及文傳會副主委江怡臻，今天在中央黨部召開記者會，要求黃偉哲應嚴查，不要縱容。

國民黨在會中也公布一份受害者親自陳述遭易俊宏性騷擾的錄音檔。受害者表示，當年16歲的他在一次活動中，與易俊宏搭檔擔任工作人員，卻遭易俊宏以言語騷擾，過程中也有肢體騷擾等讓人不舒服的舉止，後來發現不少朋友也遭到騷擾，甚至被碰觸私密部位，希望政府單位擴大調查。

王育敏表示，到5月底前，易俊宏都還是台南市政府的副發言人，同時也是教育部青年署所聘任的講師，利用講師的職位，透過青年活動向未成年伸出魔爪，本案非同小可，一定要嚴查嚴辦，要求黃偉哲調查清楚，市府副發言人爆發侵犯兒少的事件，黃偉哲難辭其咎。

王育敏指出，國民黨嚴正要求黃偉哲不准逃避、切割，並立即徹查檢舉人個資外洩案，不要讓受害者的保護機制，淪為加害人的施壓工具；台南市府、教育部青年署應對全案擴大調查，掌握實際受害人數，對於加害者嚴查法辦，給受害者一個完整交代，調查中也務必禁止加害人接觸受害者。

國民黨台南市議員王家貞則透過視訊連線表示，黃偉哲說要嚴懲，但易俊宏已在最短的時間內離開市政府。事情爆發後，市政府任憑易俊宏以離職為手段，與市政府切割，未來要如何懲處，還是只是高高舉起，輕輕放下？質疑市政團隊為保護黃偉哲，而快速切割易俊宏。

王家貞指出，易俊宏是教育部青年署性平教育的講師，如今卻成為最負面的教材，也讓曾與易俊宏接觸過的未成年家長忐忑不安，教育部也應向這些家長致歉，並且必須要交代清楚事情始末。