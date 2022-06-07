挺過「派對門」不信任投票 強生力挽民心

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）深陷「派對門」醜聞的英國首相強生，於倫敦時間6日挺過國會的不信任投票，堪堪保住首相以及黨魁頭銜。即便通過考驗，59%的低支持率也讓其威信蕩然無存，恐步上同樣歷經不信任投票的前任首相梅伊的後塵。

強生（Boris Johnson）及唐寧街官員，因在疫情期間違反不得群聚政令，多次舉行派對，消息被踢爆後舉國譁然，調查報告證據確鑿，更讓強生的種種辯解成了笑話與把柄，公眾與國會的信任度也大幅降低，英國保守黨籍國會議員6日更對其展開不信任投票。

儘管在359名保守黨籍議員中，強生取得過半數（180名）議員的支持，以211票對148票堪堪通過考驗，然而支持率僅59%，甚至低於因脫歐議題在梅伊（Theresa May）在2018年不信任投票中的支持度。而兩度挺過不信任投票的梅伊，也在半年內宣布辭職。

《路透社》指出，此番強生勉強保住政權與職務，但在政治上已然嚴重受創，保守黨內對其態度依舊存在重大分歧。強生的首個挑戰為說服資深盟友繼續支持自身，這些盟友包含了那些在他被迫下台後將取而代之的人選，強生需要打消他們對於其領導能力的質疑。

強生辦公室今日發布聲明表示，將召集內閣，並承諾在信任投票過關後繼續履行職責，並概述未來幾週新政策的相關計畫，包括減少父母育兒成本，以及協助更多人自購住宅的新政策。

強生強調，「這是一個能實現該國國民最關心之事的政府」，並稱「我們站在努力工作的英國人民這一邊，我們將繼續工作」。