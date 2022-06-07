Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

挺過「派對門」不信任投票 強生力挽民心

在359名保守黨籍議員中，強生取得過半數（180名）議員的支持，以211票對148票堪堪通過考驗，然而僅59%支持率也為其是否能繼續順利領導英國畫上問號。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2022/06/07 15:16
英國首相強生（Boris Johnson）在不信任案中全身而退，但仍面臨嚴峻的政治考驗。（圖／美聯社）

英國首相強生（Boris Johnson）在不信任案中全身而退，但仍面臨嚴峻的政治考驗。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）深陷「派對門」醜聞的英國首相強生，於倫敦時間6日挺過國會的不信任投票，堪堪保住首相以及黨魁頭銜。即便通過考驗，59%的低支持率也讓其威信蕩然無存，恐步上同樣歷經不信任投票的前任首相梅伊的後塵。

強生（Boris Johnson）及唐寧街官員，因在疫情期間違反不得群聚政令，多次舉行派對，消息被踢爆後舉國譁然，調查報告證據確鑿，更讓強生的種種辯解成了笑話與把柄，公眾與國會的信任度也大幅降低，英國保守黨籍國會議員6日更對其展開不信任投票。

儘管在359名保守黨籍議員中，強生取得過半數（180名）議員的支持，以211票對148票堪堪通過考驗，然而支持率僅59%，甚至低於因脫歐議題在梅伊（Theresa May）在2018年不信任投票中的支持度。而兩度挺過不信任投票的梅伊，也在半年內宣布辭職。

路透社》指出，此番強生勉強保住政權與職務，但在政治上已然嚴重受創，保守黨內對其態度依舊存在重大分歧。強生的首個挑戰為說服資深盟友繼續支持自身，這些盟友包含了那些在他被迫下台後將取而代之的人選，強生需要打消他們對於其領導能力的質疑。

強生辦公室今日發布聲明表示，將召集內閣，並承諾在信任投票過關後繼續履行職責，並概述未來幾週新政策的相關計畫，包括減少父母育兒成本，以及協助更多人自購住宅的新政策。

強生強調，「這是一個能實現該國國民最關心之事的政府」，並稱「我們站在努力工作的英國人民這一邊，我們將繼續工作」。
強生
派對門
唐寧街派對門
不信任投票
英國
英國國會
英國保守黨
醜聞

相關新聞

英國女王登基70周年慶典落幕 帕丁頓熊、路易王子表情包成亮點
英國女王登基70周年慶典落幕 帕丁頓熊、路易王子表情包成亮點
2022/06/06 12:29
重量級！英國「迷你裙教母」瑪莉官V&A世界巡迴展　海外首站台灣叛逆登場
重量級！英國「迷你裙教母」瑪莉官V&A世界巡迴展　海外首站台灣叛逆登場
2022/05/31 14:34
【猴痘疫情】避免人畜乒乓傳染 英國籲染疫飼主別碰寵物
【猴痘疫情】避免人畜乒乓傳染 英國籲染疫飼主別碰寵物
2022/05/28 10:36
美國現罕見猴痘病例 疑與歐洲疫情有關
美國現罕見猴痘病例 疑與歐洲疫情有關
2022/05/19 14:18
2022台北當代必看亮點！香港WOAW GALLERY挪威藝術家首次參展　四大NFT平台每日準時上線
2022台北當代必看亮點！香港WOAW GALLERY挪威藝術家首次參展　四大NFT平台每日準時上線
2022/05/17 18:46

更新時間 : 2022-06-07 20:57 GMT+08:00

最受歡迎

5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力
中國網民用語如巨嬰 文人嘆「中文已死」、年輕人喪失思考力
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
兒童輕症仍要留意！台大、高雄長庚出現「MIS-C」　確診童康復一個月後高燒紅疹腹瀉送醫
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右
好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　