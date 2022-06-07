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【6/7台灣本土+82973　死亡+124】9月大女嬰家中睡覺時死亡　重症增2童已出院

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/07 14:29
【6/7台灣本土+82973　死亡+124】9月大女嬰家中睡覺時死亡　重症增2童已出院

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增83,027例COVID-19確定病例，分別為82,973例本土個案及54例境外移入；另確診個案中新增124例死亡。

指揮中心表示，今日新增之82,973例本土病例，為39,854例男性、43,090例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為高雄市(12,572例)、臺中市(12,498例)、新北市(11,504例)、臺南市(7,487例)、桃園市(6,630例)、臺北市(5,824例)、彰化縣(5,784例)、屏東縣(3,459例)、苗栗縣(1,983例)、南投縣(1,905例)、雲林縣(1,892例)、新竹縣(1,753例)、宜蘭縣(1,579例)、嘉義縣(1,557例)、新竹市(1,493例)、花蓮縣(1,427例)、基隆市(1,156例)、嘉義市(1,097例)、臺東縣(859例)、澎湖縣(307例)、金門縣(200例)、連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於小於1歲至90歲以上，其中54例年齡超過80歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史，81例未打滿3劑疫苗，含47例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月8日至6月4日，死亡日期介於5月16日至6月5日。

死亡個案中包含一名9月大女嬰，無有慢性病史，5月27日清晨睡覺時被大人發現口鼻被棉被悶住，沒有生命跡象，緊急送醫後急救無效，CPR採檢陽性、Ct值33.7。司法相驗結果為呼吸衰竭及感染新冠肺炎。

截至今，12歲以下兒童共有17例死亡，分別為5例腦炎、4例肺炎、2例敗血症、5例家中死亡和1例共病腦腫瘤。

【6/7台灣本土+82973　死亡+124】9月大女嬰家中睡覺時死亡　重症增2童已出院【6/7台灣本土+82973　死亡+124】9月大女嬰家中睡覺時死亡　重症增2童已出院【6/7台灣本土+82973　死亡+124】9月大女嬰家中睡覺時死亡　重症增2童已出院

指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，29例男性、25例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(5例)、英國(3例)、新加坡及馬來西亞(各1例)移入，另44例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,795,491例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,252,303例排除)，其中2,540,871例確診，分別為13,246例境外移入、2,527,571例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,214例COVID-19死亡病例，其中3,199例本土，個案居住縣市分布為新北市1,156例、臺北市662例、臺中市208例、桃園市175例、高雄市171例、基隆市114例、臺南市122例、彰化縣108例、屏東縣84例、宜蘭縣73例、花蓮縣65例、雲林縣51例、臺東縣45例、南投縣43例、新竹縣29例、嘉義市30例、嘉義縣26例、苗栗縣23例、新竹市8例、金門縣5例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。
新冠肺炎
兒童
嬰幼兒
呼吸衰竭

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