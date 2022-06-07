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推特收購案再生變數！ 馬斯克公開信：推特提供錯誤使用者數據

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/07 15:00
馬斯克動怒了?威脅要暫緩收購推特的計畫。（圖／美聯社）

馬斯克動怒了?威脅要暫緩收購推特的計畫。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）繼寫信給員工要求他們停止在家上班後，馬斯克（Elon Musk）在另一封信中公開指控推特公司千方百計阻止他了解社群平台的使用者組成，且提供錯誤的假帳號數據，因此威脅將暫緩收購計畫。

4月馬斯克宣布將以440億美元收購推特公司，然而因為推特公司提供的數據顯示推特上只有不到5%的活躍帳號是人頭、詐騙等假帳號，馬斯克認為這與他為了移除垃圾帳號而收購推特的目的不符，因此在5月表示在蒐集到更多數據前，將暫緩收購計畫，此舉重創推特股價，但特斯拉的股價則大漲。

在近期一封給監管機構的信件中，馬斯克的律師林格勒（Mike Ringler）表示，馬斯克身為推特的潛在新所有人，為了有效掌有公司，他有權要求推特提供完整且精確的數據，讓他得以瞭解其經營模式，不過現階段看來，推特正竭盡所能阻止馬斯克行使取得資訊的權利。

林格勒進一步指出，馬斯克認為垃圾帳號比推特宣稱的5%更多，推特如果拒絕提供正確資訊就是違反之前契約的內容，馬斯克有權終止收購，不過這些指控都被推特否認。

分析認為，馬斯克可能是希望以此做為藉口來重新商討收購的價格，而他動輒在社群媒體上發文表示意見的作法，更讓人無法判斷他的一言一行是否是認真的，當推特執行長阿格拉瓦爾 (Parag Agrawal)推文為公司作為辯護時，馬斯克甚至只回了一個「大便」的表情符號（poo emoji）。

資深市場分析師Susannah Streeter認為，這封信是自5月馬斯克對推特數據提出疑慮以來，最像是要隨時準備「跳船」的徵兆，而如果馬斯克最後決定中止收購案，他將面臨高達10億美元的違約金，並可能會因此被推特興訟。
馬斯克
推特

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