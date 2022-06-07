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台北松菸首次夜間試營運！阿霞飯店辦桌、後花園派對打造風格夜生活

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/07 13:45
松山文創園區將進行首次夜間試營運推出多檔活動(圖/松菸提供)

松山文創園區將進行首次夜間試營運推出多檔活動(圖/松菸提供)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 松山文創園區將於6月24日起至9月11日進行首次夜間試營運，將以8種不同風格打造每周末精彩夜生活。

擁有85年歷史的松山菸廠，10年前轉型為松山文創園區，為迎接疫後觀光市場，同時也是2023台灣燈會展區，為期3個月超過500家文創品牌與在地店家齊聚，從早到晚推出主題展覽、音樂酒食、風格餐飲、主題市集、藝術裝置、療癒課程等，同時推出觀光旅遊套裝行程及數位服務導遊形式，共打造8種風格夜生活旅遊體驗。

園區此次與「艾肯娛樂」合作請到IP人物「熊寶」擔任夏日導遊，「2022夏日松一下 -夏喂咦！? Summer Festival」推出37種不同類型共147堂的手作療癒課程，包含信義社大「夏夜星空練習曲」、原點美學合作「夏日兒童美術夏令營」、橙逸香氛推出「療癒夏日香氛手作課」及Yoga Vibes「松菸夏日瑜珈課」，並首度與7-ELEVEN ibon通路平台合作，即將於6月17日上架販售「夏日兒童美術夏令營」，包括DIY黏土、夜光塗鴉等，歡迎暑假來園區體驗成為小小藝術家！

特別邀請台南82年老字號經典台菜名店「阿霞飯店」與《SC驚釀小酒館》製作團隊「五口創意」共同推出全台獨家期間快閃《新台式食戲酒宴》小伴桌，端出傳承超過一甲子的台式經典好菜，包含「招牌紅蟳米糕」、「蟹肉手剝蝦羹」、「烏金醬海鮮沙拉」及小伴桌獨家「蟳、棗、粉、肝」等招牌美饌，尤其每日新鮮直送蟹黃飽滿的紅蟳，讓你品嚐橫跨320公里的限定美味！

台北松菸首次夜間試營運！阿霞飯店辦桌、後花園派對打造風格夜生活
台南82年老字號經典台菜名店「阿霞飯店」(照片提供《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見)

台北松菸首次夜間試營運！阿霞飯店辦桌、後花園派對打造風格夜生活
蟹黃飽滿的紅蟳每日新鮮直送(照片提供《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見)

另外，「五口創意」攜手演繹驚喜的沉浸式音樂劇場，四人一桌剛剛好的小伴桌就是讓您有”呷辦桌、看好戲”結合味蕾、視覺、聽覺的三重體驗，7月1日起首次在松菸重磅登場，「美味場」6月13日起將在Klook平台獨家販售，「演出場」6月20日於小伴桌官網正式開放限量場次預定。

全新主題市集「出外人 x 夜間招待所 Gourmet Night」將由知名品牌像純愛小吃部、日出炸雞等品牌進駐，將巴洛克花園及椰林大道變身為「轉角美食街」、「主廚快餐車」與「後花園派對」，不一樣的夜松菸提供疫後身心療癒之地！推出超過50檔精彩免費演出，包含連續12週的精彩LIVE音樂現場，特別邀請包含鄭宜農、冰球樂團icyball接力開唱、輕鬆愜意的露天影城「耶耶夜影院」強檔放映、時下最夯的「Silent Disco寂靜狂歡耳機派對」，台灣通勤第一品牌、馬克信箱等多組人氣Podcaster現場尬聊給你聽！

2022夏日松一下 -夏喂咦！? Summer Festival
活動日期｜2022/06/24-09/11 每週五、六、日 12:00 -22:00
活動地點&資訊｜https://reurl.cc/ZA8kDV

►《新台式食戲酒宴》小伴桌：初見

預售日期|2022/06/13中午12點開放7月份場次，四人一桌．額滿為止​
營業日期|2022/07/01 - 09/11 11:30-21:00
營業地點|機器修理廠
臉書資訊|https://www.facebook.com/bandoh2gether

►出外人x夜間招待所 Gourmet Night 風格主題活動（音樂x美食x電影xDisco）

活動日期|2022/06/24- 9/11，每週五、六、日
活動地點|巴洛克花園/椰林大道/楓香大道
臉書資訊|https://www.facebook.com/notathome.mt/

►雄獅旅遊「松菸迺迺計畫」夏日旅遊獨家限定套票

售票連結|https://reurl.cc/p1pQX8

► 信義社大「松菸、夏夜、星空下的練習曲」

報名連結| https://www.xycc.org.tw/archives/8202
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2022/04/08 14:22

更新時間 : 2022-06-07 14:57 GMT+08:00

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